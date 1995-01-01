NHL.cz na Facebooku

Cítím se dobře, chci se porvat o nominaci na Olympiádu, říká Vejmelka

18. listopadu 15:50

Radim Sochor

Náš redaktor vyzpovídal českého brankáře Karla Vejmelku z Utahu Mammoth. Jak se mu líbí nové logo organizace a jak vidí týmové ambice v letošní sezóně?

Organizace

