Cit pro koncovku? Nejpalčivější bolístka Plamenů, Treliving shání řešení

Nenechte se zmást postavením v tabulce, Calgary hraje parádní hokej. Drtivou většinu soupeřů přehrává, patří mezi premianty v Corsi i počtu střel (do jisté míry to jsou spojené nádoby). Jenže zatímco loni měli Flames hned tři čtyřicetigólové střelce a navrch Andrewa Mangiapaneho, který zapsal 35 kousků, v této sezoně k ani jedné metě nikdo v kabině nemíří. Nebo lépe řečeno, nemá k ní našlápnuto. A to je jeden z důvodů, proč v postupové osmičce ambiciózní klub chybí.

Matthew Tkachuk a Johnny Gaudreau.

Dvě americké superhvězdy, jejichž odchod bolel. Vždyť oba pokořili čtyřicítku a navrch jim to náramně ladilo s Mangiapanem. A hlavně s Eliasem Lindholmem, třetím ze zmíněných "čtyřicátníků".

Jak švédský všeuměl, tak "Bread man" bez elitních kumpánů ve skórování tápou. Mangiapane oproti loňsku proměnuje pouhou polovinu střel. Dokonalá ilustrace toho, co je u Flames teď největším problémem.

Nízká úspěšnost střelby, zvlhlý prach.

Calgary bez Tkachuka s Gadureauem hraje náramně, jenže nedává góly. Ten pokles je citelný – o půl branky na zápas.

Když k tomu přidáte příšerný vstup do sezony v podání štědře placeného kasaře Jacoba Markströma, pochopíte současné postavení kanadského klubu, jehož GM Brad Treliving v létě udělal spoustu práce pro to, aby kádr zůstal silný.

A mohl zaútočit na Stanley Cup.

V touto chvíli tento cíl samozřejmě vypadá jako přespříliš troufalá meta, nicméně Treliving má místo pod platovým stropem a hodlá neúspěšnost střelců řešit. Ne zázračným workshopem, kde by si přesnou palbu osvěžili, ale příchodem útočníka.

"Hodil by se mám někdo s citem pro koncovku," přemítá Treliving v zámořském tisku. "Ale ohledně příchodu "žoldáků" bývám opatrný, protože musíte obětovat budoucnost za krátkou výpomoc."

Nechce se mu dávat cenné draftové volby za někoho, kdo po sezoně zase odejde. Ani nadějné borce, před kterými jsou světlé zítřky. A tak zvažuje při hledání kanonýrů (vyřčeno s nadsázkou) zkoušení hráčů z farmy.

Už poměrně zoufalá situace, kdy Calgary je až za rivalem z Edmontonu a mimo postupové vody, jej ale nejspíš donutí k výměně. Nebrání se jí, ale chce si dobře zvážit přínos hráče oproti hodnotě obětovaných artiklů.

Možná si teď vyčítá, že ZDARMA nesáhl po Eeli Tolvanenovi, který se rozparádil v Seattlu. Ale po bitvě je každý generál, říká. Tak sledujte, co Treliving vymyslí. V létě ohromil několika kroky, příchod Nazema Kadriho se povedl, Jonathan Huberdeau ještě má co dokazovat.

Teď může přijít další manévr, o kterém se bude mluvit.

