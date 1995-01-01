Čistý vzduch, jede se dál. Columbus vysvětlil situaci kolem hvězdného beka

3. července 13:30David Zlomek
Generální manažer Columbusu Blue Jackets Don Waddell a elitní obránce Zach Werenski po dnech intenzivních přestupových spekulací rázně uklidnili situaci. Úřadující držitel Norrisovy trofeje využil své klauzule, smetl ze stolu dohodnutou výměnu do Dallasu a po osobní schůzce s vedením klubu potvrdil, že jeho budoucnost i nadále leží v Ohiu.
Poté, co Waddell pootevřel dveře případným nabídkám a začal mapovat trh, nabraly věci rychlý spád. O služby elitního beka se podle zákulisních informací vážně zajímaly i Toronto či Tampa Bay, ale na stole nakonec přistála konkrétní dohoda s Dallasem. Werenski, jenž disponuje plnou klauzulí o nevyměnitelnosti, se však po poradě s rodinou během necelé hodiny rozhodl přesun vetovat.
Následná středeční schůzka mezi Waddellem, Werenskim, jeho agentem Juddem Moldaverem a ředitelem hráčského rozvoje Rickem Nashem definitivně pročistila vzduch. Generální manažer Don Waddell k celé situaci vydal prohlášení, ve kterém vysvětlil, jak k dohodě s Dallasem vůbec došlo.
„Během našich schůzek jsme se bavili o tom, že prozkoumám možnosti jeho výměny, a dohodli jsme se, že pokud se objeví smysluplná nabídka, předložím mu ji,“ uvedl Waddell. „Našli jsme něco, co by pro klub fungovalo, a vzali to za ním. Zach nás ale po nějakém čase a diskusích s rodinou informoval, že Columbus opustit nechce.“
Waddell zároveň odmítl, že by mezi ním a hráčem panovala zlá krev či komunikační šum. „Nedostali jsme se do situace, kdy bychom si nerozuměli nebo stáli proti sobě. Nic proti médiím, ale když se do toho vloží, často vznikne spousta spekulací,“ dodal GM Columbusu s tím, že mu Werenski na schůzce potvrdil, že chce zůstat.
Sám osmadvacetiletý Američan to vzápětí podpořil: „Ideálně by se to vůbec nedostalo na veřejnost, ale v takovém světě dnes žijeme a podle mě se to celé zbytečně nafouklo. Chci vyhrávat a chci to dokázat v Columbusu. Je to můj domov už deset let a s Donem jsme v tomto naprosto na stejné vlně.“