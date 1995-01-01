Čistý hattrick proti Vladařovi, šest gólů za tři mače. Robertson v sobě probudil šutéra

16. listopadu 16:00Tomáš Zatloukal
A máme tu další probuzenou superstar. Že má Jason Robertson cit pro koncovku jako málokdo, to se o něm dobře ví. Jenže jeho trefy byly v této sezóně dlouho prakticky nezvěstné, vždyť po 16 duelech měl Američan s filipínskými kořeny na kontě jen tři. On, borec, co už v NHL zazářil ročníkem se 41 zásahy a dokonce i takovým, v němž se zastavil na 46 brankách!
Robertsonova bída nemohla trvat věčně...
Hraje za špičkový tým, v lajně s osvědčenými špílmachry Roopem Hintzem a Tylerem Seguinem, při přesilovkách navíc figuruje v "komandu smrti". Z těch jmen v kvintetu Hintz, Robertson, Miro Heiskanen, Wyatt Johnson a Mikko Rantanen musí beky napříč NHL mrazit v zádech...
Navíc má šestadvacetiletý forvard talentu na rozdávání, roky patří k předním kanonýrům NHL, hodí se do kombinace a díky perfektnímu čtení hry a vysokému hokejovému IQ se do vyložených pravidelně dostává.
Věřil, že nikterak úchvatné tempo, s jakým zapisoval v této základní části góly, bude jen dočasnou záležitostí.
A skutečně, poslední partie přinesly kýžený zlom. Ani si kvůli tomu Robertson nemusel holit hlavu... Schytali to zejména čeští brankáři.
Poté, co třemi body (1+2) dirigoval výhru v prodloužení nad Ottawou, byl strůjcem také hladkých triumfů. 7:0 nad montrealskými Canadiens (dvakrát překonal Jakuba Dobeše, navíc bral asistenci) a 5:1 nad Letci z Philadelphie (zaskvěl se čistým hattrickem, když třikrát propálil Dana Vladaře).
Čím to, že se Robertsonovi začalo tak dařit? Byla to především otázka času, kdy se rozjede. A pak samozřejmě zafungovala psychika - když se střelec prosadí, zvedne si sebevědomí a už je to. Jedna sněhová vločka strhne lavinu.
Jemu samotnému se zdá, že momentálně o něco častěji pálí. Je to pravda (za ony tři tříbodové večery mu napočítali 19 střel na branku), byť ani dříve pro něj nebyla utkání s pěti a více ranami ničím neobvyklým.
"Myslím si, že jsem ve střelbě trochu více asertivní, ale velké příležitosti ke skórování jsem měl i dříve. Teď jsem hlavně rád, že mi to tam napadalo. A samozřejmě, když se trefím jednou, dvakrát, sebevědomí letí nahoru a najednou mířím přesněji a mé rány jsou prudší. Tak to v hokeji chodí."
A tak v sobě Robertson svou show proti Senátorům znovuobjevil střelce, načež se ukázal proti Dobešovi s Vladařem. Dvěma maskovaným mužům, co překvapivě patřili v dosavadním průběhu základní části k těm nejlepším v NHL.
Ne, ještě nejsou stálicemi. Zato "Robo" ano, čerstvou erupcí se jeden z tahounů dallaských Hvězd zlepšil na 23 bodů a má elitní desítku ligové produktivity na dostřel. A že on pálit umí...
