Čistka v Torontu začíná. Jako první odnesl vinu generální manažer

31. března 12:00David Zlomek
Vedení Toronta Maple Leafs se rozhodlo k radikálnímu řezu a pouhých osm zápasů před koncem základní části propustilo generálního manažera Brada Trelivinga. Oznámení přišlo v pondělí večer, přesně hodinu a třiadvacet minut před vypjatým zápasem v Anaheimu, což jen podtrhlo chaos, ve kterém se organizace momentálně nachází.
Maple Leafs prožívají nejhorší ročník za poslední dekádu a poprvé po deseti letech se s největší pravděpodobností nepodívají do play-off. Treliving, který do funkce nastoupil v květnu 2023 jako nástupce Kylea Dubase, doplatil na sérii strategických chyb, které tým místo k vytouženému Stanley Cupu dovedly k hlubokému propadu v tabulce. Prezident Keith Pelley v oficiálním prohlášení uvedl, že po hloubkové analýze stavu organizace bylo rozhodnuto o nutnosti vytyčit nový směr pod jiným vedením. Pelley sice vyjádřil Trelivingovi úctu jako člověku i odborníkovi, ale zdůraznil, že klub musí jednat okamžitě, aby mohl začít hledat nového šéfa dříve, než skončí sezpna.
Trelivingův konec byl podle zámořských expertů nevyhnutelný už několik měsíců. Jeho snaha o přitvrzení kádru, kterou nazýval dodáním agresivity, se v praxi nesetkala s úspěchem. Podpisy hráčů jako Max Domi, Ryan Reaves nebo Tyler Bertuzzi sice papírově diverzifikovaly tým, ale herní výsledky se nedostavily. Definitivní ránu Trelivingově reputaci zasadilo loňské léto, kdy nechal hvězdného Mitche Marnera odejít jako volného hráče do Vegas, aniž by za něj získal adekvátní náhradu.
Letošní sezona pak byla jednou velkou katastrofou, Treliving navíc naprosto selhal při uzávěrce přestupů, kdy nedokázal vyčistit platový strop ani získat kvalitní posily, a místo toho prodal hráče jako Bobbyho McManna pod cenou.
V kabině Maple Leafs vyvolal vyhazov generálního manažera směsici viny a profesionality. Kapitán John Tavares po vítězném utkání v Anaheimu, které Toronto urvalo v prodloužení krátce po oznámení zprávy, vzal zodpovědnost na sebe a své spoluhráče. „Je to hrozně těžké, protože Brad nás sem přivedl, věřil nám a my jsme to prostě nedoručili. Padá to na nás, počínaje mnou,“ prohlásil Tavares.
Trenér Craig Berube, kterého Treliving do funkce sám dosadil, byl o vyhazovu informován těsně před zápasem. Berube se k situaci vyjádřil stručně s tím, že soucítí s Bradem i jeho rodinou, ale že jeho úkolem je teď především koučovat.
Vyhazov Trelivinga je vnímán jako první krok v rozsáhlé čistce, kterou Pelley v organizaci zahájil. Maple Leafs začínají okamžitě hledat nového generálního manažera a spekuluje se, zda klub nejprve nejmenuje prezidenta hokejových operací, který by nový směr zastřešil. A co se trenéra týče, zatímco se na trhu volných trenérů objevují jména jako Bruce Cassidy nebo Pete DeBoer, budoucnost Craiga Berubeho zůstává nejistá.