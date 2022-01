Čím starší, tím lepší! Ovečkin zraje jako víno

Na Alexandru Ovečkinovi prostě známky opotřebení nenajdete. V 36 letech podává dobré výkony a kraluje tabulkám bodování i vstřelených branek. Největším tématem, které se kolem něj točí, je stále pochopitelně dosažení rekordu Waynea Gretzkyho. Samotný Rus na to však nemyslí a hokejem se baví.

Jen pro shrnutí, Ovečkin má po dvaačtyřiceti odehraných zápasech na kontě 29 branek a 58 bodů. V obou kategoriích se sice o prvenství musí dělit, nicméně to nic nemění na tom, jak parádní sezonu zatím má.

„Asi mě to pořád baví. Pořád hokej miluju a užívám si hraní samotné i bytí s partou, co tu máme,“ popisoval Ovečkin svůj recept před víkendovým zápasem s Ottawou.

Stejně to vidí i lodivod Capitals Pete Laviolette: „Miluje hokej, miluje být v partě. Zatím se nám nestalo, že by skončil trénink a my jsme si řekli, že to od něj nebylo ono. Tvrdě maká každý den a pak to prodává v zápasech. Vyjímečný hráč.“

Ruského ostrostřelce dělí jediný gól od mety třiceti branek. Podaří se mu to už po šestnácté, díky čemuž předežene Jaromíra Jágra a bude jednu sezonu od vyrovnání rekordu Mikea Gartnera.

Být loňská sezona normální, vyrovnává Ovečkin Gartnera už letos. Kvůli zkrácené sezoně totiž loni přišel o velkou porci zápasů a zastavil se na čtyřiadvaceti brankách. Letos však neponechává nic náhodě a jako jediný hráč Capitals zatím nevynechal ani zápas.

„Sezonu začal ve velkém stylu a vlastně si nemyslím, že by někoho překvapil,“ dodal k výkonům svého svěřence Pete Laviolette.

Klíčem k úspěchu může být i znalost svého těla a rozpoznání, kdy potřebuje oddych.

„Dobrovolné tréninky nebo dny volna mi pomáhají. Ale nejen mně, podívejte, kolik zraněných jsme měli nebo kolik hráčů vypadlo s COVIDem,“ popisuje Ovečkin. „Jsme tým plný zkušených hráčů, kteří vědí, jak se starat o své tělo. Ukazuje se to jako velmi důležité.“

A pak je tu pochopitelně hon za Gretzkym.

Letos už se Ovečkinovi podařilo předehnat dva soupeře, a sice Marcela Dionnea a Bretta Hulla. Se 759 góly je momentálně čtvrtý nejlepší střelec NHL, na dostřel je sedm branek vzdálený Jaromír Jágr. Na druhé místo, které drží Gordie Howe s 801 brankami si bude muset kapitán Capitals počkat do další sezony.

