Cíle Detroitu? Play-off není prioritou, překvapil Yzerman

Když se Detroit naposledy probojoval do play-off, psal se rok 2016. Právě tehdy započala velká přestavba, která, jak se zdá, stále není u konce. Generální manažer Steve Yzerman totiž stále není spokojen s kvalitou svého kádru. A i proto v predikcích k nadcházející sezoně jasně uvedl, že prioritou pro Red Wings není postup do bojů o Stanley Cup.

Jak roky plynou, Yzerman se snaží zkombinovat mládí se zkušenostmi. Ale zatímco jeho dříve budovaná mladá soupiska začíná polehoučku zase stárnout a věkový průměr sestavy se zvedá, zkušený funkcionář má ke spokojenosti daleko. Jeho budovaný kádr zatím nemá takové kvality, aby reálně bojoval o Stanley Cup.

Z Detroitu chtěl udělat znovu tým šampionů, jenže i přes velké úspěchy, které zaznamenal při dřívějším budování Tampy, to zatím vypadá, že si ukousl až příliš velké sousto. Detroit už sedmkrát v řadě scházel v play-off a dle slov Yzermana by se na tomto faktu zatím nemuselo nic měnit.

Generální manažer totiž rozhodně nepotěšil fanoušky Red Wings, když na jedné akci v Grand Rapids, kde mimochodem hraje farma Detroitu, poznamenal, že play-off nyní není dlouhodobým cílem jeho týmu.

„Pokud bychom v této sezoně udělali play-off, bylo by to skvělé. Ale interně, není to cíl pro další ročník,“ uvedl Yzerman. „Naším cílem není prostě jen udělat play-off, ale vybudovat mistrovský tým, který bude schopen bojovat o titul,“ podotkl bývalý elitní hokejista.

Yzerman znovu svými slovy potvrdil, že veškeré kroky dělá pro budoucnost, nikoliv současnost. Otázkou ovšem je, za jak dlouho ona budoucnost nastane. Přeci jen, po sedmi letech bez play-off by si fanoušci tohoto celku z Michiganu přáli konečně nějaký, i sebemenší, úspěch. Začínají se také ozývat hlasy, že Yzerplan zkrátka nefunguje. Ona zmíněná přestavba totiž trvá déle, než se některým zamlouvá.

„Kroky, které děláme, nejsou nutně navrženy tak, abychom se museli nutně okamžitě dostat do play-off,“ vysvětloval Yzerman s tím, že nechce dělat výměny tak, aby zajistil týmu okamžitý dílčí úspěch a obětoval tím třeba další roky. „Snažíme se vybudovat jádro mladého týmu, které bude dlouho pohromadě, aby mohlo bojovat v play-off o Stanley Cup, a na této cestě se držíme,“ dodal.

I přes tato slova se však zdá, že by Detroit své sedmileté čekání na play-off mohl ukončit. Klíčovým může být zejména zisk pětadvacetiletého Alexe DeBrincata, jenž může být pomyslným x-factorem tohoto týmu.

