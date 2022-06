Cíl pro Edmonton? Koskinena by mohl vystřídat jiný Fin. Mladší, perspektivnější a lepší

Roky tvrdě bojoval o své místo mezi elitou a letos přišel opravdový průlom. Ville Husso odchytal v základní části rovnou čtyřicítku zápasů a řečí čísel převyšoval kanadského machra Jordana Binningtona. A nejen jeho, vždyť z gólmanů, co zasáhli do stejného či vyšší počtu duelů, překonávali statistické modely výrazněji už jen Ilja Sorokin, Frederik Andersen a samozřejmě vítěz Vezinovy trofeje Igor Šesťorkin. Je zcela pochopitelné, že po Hussovi zatoužili v Edmontonu.

Ken Holland si jistě oddechl, když se do Evropy zpakoval prostovlasý veterán Mikko Koskinen.

Kaptitola s čahounem s kolísavou výkonností, kterého zdědil po předchozím GM Olejářů (Peteru Chiarellim), se definitivně uzavřela. Zkušenému funkcionáři se rozvázaly ruce pro hledání nového gólmana za rozumné peníze, ideálně zkušenějšího parťáka ke Stuartu Skinnerovi.

Může jím být Husso? Ano, neoplývá stovkami mačů v NHL a v play-off zaplatil "nováčkovskou daň", nicméně v sedmadvaceti nepatří mezi vyjukané zelenáče a během sezony 2021/2022 jasně ukázal potenciál být velmi solidní jedničkou v nejlepší hokejové lize světa.

Ostatně se o něm debatovalo i v souvislosti s Vezinou, v průběžných žebříčcích se pohyboval vysoko, dokonce i jen pár míst pod vrcholem.

Hollanda musí Husso zajímat i z toho důvodu, že si neřekne o takový balík, jako třeba minulé léto žádal Švéd Jacob Markström.

A ano, oproti němu by byl rodák z Helsinek, kterého pro velký hokej vyšlechtilo tamní IFK, riskantnějším a kurážnějším řešením, nicméně brankářský trh tentokrát nenabídne příliš sázek na jistotu, spíše bude zaplaven kompromisními variantami. A mezi nimi Husso vyniká.

Bude levnější než Jack Campbell s Darcym Kuemperem a je mladší a perspektivnější než Marc-André Fleury, kterému se navíc takřka na beton nebude chtít do Kanady.

Má za sebou ročník s úspěšností zákroků 91,9 procenta, plný večerů, kdy mezi třemi tyčemi čaroval. Edmonton by se podle známého novináře Pierra LeBruna měl zařadit zhruba mezi desítku klubů, která po něm půjde. Husso si tedy bude moct vybírat.

Proč podepsat u Olejářů? První a nejspíš nejzásadnější výhodou je nabízený prostor, post jedničky bude vysoce pravděpodobně zcela volný. Dalším plusem je ambiciózní mančaft tažený dvěma superhvězdami. Počítá se i možná přítomnost krajana Jesseho Puljujärviho.

Husso by samozřejmě mohl utvořit i tandem s Mikem Smithem, nicméně čtyřicetiletý matador není navzdory podepsané smlouvě rozhodnutý, zda bude ještě v kariéře pokračovat. A zřejmě by to pro Hollanda nebyla preferovaná volba, experti se shodují, že je na čase otočit list.

Nastane Hussova éra? Derby s calgarskými Flames by byly obzvláště zábavné.

