Chytilovi se daří. Dejte mu víc času na ledě, žádá respektovaný newyorský novinář

Radek Duda, který spolupracuje s Filipem Chytilem v kondiční oblasti, si v létě pochvaloval, jak úžasné je formovat hráče NHL a sledovat jeho progres. Ta slova zněla trochu zvláštně, neboť Chytilovy bodové zápisy po čtyřech letech v NHL – 23, 23, 22, 22 – jsou spíš demonstrací dokonalé stagnace. Letos konečně reflektujeme zlepšení, a to na první pohled.

22.

Tu číslovku najdete v prvním odstavci hned dvakrát. Právě tolik bodů shromáždil český útočník k 11. lednu. Jenomže starou hodnotu okopíroval letos za pouhých 34 utkání, dřív potřeboval cca dvojnásobek. I když z toho asi nebude součet na úrovni Pastrňáka, nejspíš ani Nečase, všechno nasvědčuje tomu, že se Filip Chytil v nejsledovanější statistice výrazně zlepší.

Konečně!

Je jedním z nejmilejších překvapení na soupisce Rangers, kterou táhnou v útoku veteráni Panarin, Zibanejad a Kreider. Z obrany samozřejmě vydatně přispívá talentovaný Fox. Zklamáním jsou především výkony Kaapo Kakka a Alexise Lafreniéra, o němž jsme psali nedávno.

Přestože nastupuje stále až ve třetí formaci a na druhé přesilovce, tak se letos Chytilovi slušně daří. K výhře nad Montrealem (4:1) přispěl nedávno dvěma góly, v úterý vyrovnával s Minnesotou na 3:3 a poslal tím zápas do prodloužení, kde urvali Jezdci v nájezdech druhý bod.

„Proti Minnesotě odehrál 16:43. Začal mezi Lafreniérem a Veseym, pak naskakoval ve formaci s Kakkem a Goodrowem. Když Blueshirts přišli ve třetí třetině kvůli zranění o Kreidera, vystoupil a předvedl se,“ píše newyorská novinářská legenda Larry Brooks.

Šest a půl minuty před koncem Chytil došťouchl puk za čáru po strkanici před brankou Marca Andreho Fleuryho. „Skvělé, skvělé,“ radoval se. „Když hodně střílíte, nevytváříte šance jen pro sebe, ale i pro spoluhráče skrze dorážky. Právě to jsme celou dobu dělali. Foxy odvedl dobrou práci a já po tom skočil. Jsem za ten gól šťastný.“

Šlo o dvanáctý zásah, jen dva od osobního maxima. Loni skóroval osmkrát. Na skromný počet odehraných minut je jeho letošní produkce velmi solidní, s 1,17 branky na 60 minut ve hře pět na pět je nejlepší mezi Jezdci s aspoň 300 odehranými minutami.

Při veškerém pochopení, že trenéři potřebují hlavně výsledky a výchova talentů musí někdy ustoupit do pozadí, Brooks volá: „Dejte mu víc času a odpovědnosti ve všech směrech. Rangers to pomůže už dnes a on jako prospekt tím jen vyroste do budoucna.“

Jezdci vyhráli dvanáct z posledních šestnácti utkání, což Gerarda Gallanta nenutí příliš točit se sestavou. Chytil by si podle Brookse přesto zasloužil aspoň druhou lajnu s Panarinem na levém křídle. Body by mu naskakovaly rychleji. Letos přišel o osm zápasů. Pokud dohraje sezónu zdravotně v pořádku, finišuje třiadvacetiletý Čech k osobáku na úrovni 40-50 bodů.

Share on Google+