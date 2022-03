Chytilmánie? Jen vzpomínka. Český šikula se už ani nevejde do sestavy Rangers

Kdysi Manhattan pobláznil. Energickým herním projevem, technickými finesami a sprškou gólů. Do 21 let stihl Filip Chytil za Jezdce nasázet tolik gólů (29) jako Alex Kovaljov s Tomasem Sandströmem, uznávané hvězdy evropského hokeje. V tomhle ohledu si drží pravčický rodák v klubových dějinách třetí flek, jenže po báječném startu zámořské kariéry zažívá výkonnostní útlum. Opakovaně skončil na tribuně, teď – ač už byl po nemoci připraven naskočit – seděl dvakrát za sebou.

Chytilova sezona?

Příběh o tom, jak se potká bída s nouzí. Vždyť z borce, z něhož před časem vyrůstal nový tahoun Jezdců, se stává pro New York nadbytečný muž. Naplňují se slova, která zazněla na webu The Athletic během tréninkových kempů: "Nejvýhodnější by bylo Chytila vyměnit."

Ne kvůli tomu, že by byl odchovanec Zlína špatným hokejistou, ale kvůli tomu, že pro šikovného centra, co umí zahrát i na křídle, není na ledě místo. V ofenzívě Blueshirts panuje silná konkurence a tradiční klub má vícero hráčů Chytilova ražení.

Brzy se ukázalo, že Chytil skutečně měl být vytrejdován. Výkonnostně strádá, jeho sebevědomí chátrá, točí se kolem něj spoluhráči, sám putuje sestavou jako náruživý světoběžník. Ubyly mu minuty na ledě, průměrně jich odbruslí jen dvanáct. Nejmíň v kariéře. Ve 22 letech jednoduše vyklízí pozice.

Za 41 mačů zvládl Chytil jen tucet bodů, napevno se neusadil v žádné formaci. Občasné světlé momenty až příliš často a na příliš dlouho střídaly matná a hluchá období. Trenér Gerard Gallant tak nemá důvod sympaťáka s dvaasedmdesátkou stavět.

Obzvlášť, když mančaft bez něj vyhrává.

"Není to nic proti Filipovi, nestavím ho kvůli tomu, že hráči, co na kluzišti jsou, odvádějí dobrou práci. Vyhráli jsme dvakrát za sebou, líbilo se mi, jak jsme hráli. A tak jsem se rozhodl do sestavy nesahat," vysvětlil svůj krok Gallant před zápasem s Vancouverem.

Kosatkám ovšem podlehli jeho chlapci 2:5, a tak se možná Chytil v dohledné době dostane do akce. K dalšímu startu v NHL má rozhodně blíž než Libor Hájek, další krajánek, který hledá štěstí ve Velkém jablku, už seděl šestkrát za sebou.

I kdyby ovšem Chytil zase začal pravidelně hrát, přetlak, kterému čelí v útoku Rangers, se nezmění. A tak opět sílí hlasy volající po jeho výměně. Už o dost méně výhodné než před sezonou, stále ovšem by pravděpodobně znamenala tu nejlepší variantu pro tým i samotného hráče.

Dojde k ní? Chytil je příliš nadaný na to, aby jeho severoamerická mise vypadala tak, jak momentálně vypadá. Tucet minut? Nepochybně by zvládl mnohem větší porce! Jen potřebuje odpovídající roli a s tím spojenou důvěru.

Gallantem, hokejovým pragmatikem, co skládá sestavu podle jednoduchého klíče ("Mým cílem je složit kádr, s jakým budeme mít největší šanci vyhrávat."), je momentálně přehlížen (podobně jako byl Vitalij Kravcov). A to je zkrátka zásadní brzda pro Chytilovu kariéru.

Trejd by ji zase odbrzdil.

