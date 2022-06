Chytil se blýskl dvěma góly! Trefil se i Palát

Finále Východní konference má i výraznou českou stopu, která byla dneska v noci hodně vidět. První hvězdou zápasu byl vyhlášen Filip Chytil, kterému se povedlo vstřelit dvě branky. Jeden gól dal i Ondřej Palát, Jan Rutta si připsal asistenci.

Filip Chytil (New York Rangers)

V New Yorku to začíná být Chytilmánie. Český útočník se dostal do skvělé formy a znovu byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Tampě vstřelil dva góly a výrazně pomohl svému týmu k vítězství. Celkově Chytil skóroval v letošním play-off už sedmkrát!

Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning)

V úvodním finále Východní konference se dokázal mezi střelce zapsat i Ondřej Palát, pro kterého to byl pátý gól v letošních vyřazovacích bojích. K výhře ale Tampě pomoci nedokázal.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Carolina Hurricanes - New York Rangers 2:6

Filip Chytil (NYR) – 2+0, 2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:59

Ondřej Palát (TBL) – 1+0, 1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:50

Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:44

Jan Rutta (TBL) - 0+1, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 7:38

