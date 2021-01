Chytil je zraněný, Rangers bude chybět minimálně měsíc

Český útočník Filip Chytil měl na začátku nové sezony výbornou formu, o to víc teď mrzí, že ho v dresu jeho New Yorku Rangers minimálně měsíc neuvidíme. Chytil odstoupil ze hry během druhé třetiny pondělního zápasu s Pittsburghem a Rangers oznámili, že jeho pauza bude trvat čtyři až šest týdnů.

Chytil prožíval povedený start do sezony. V centru třetí formace si začal skvěle rozumět s Kaapem Kakkem a Phillipem Di Giuseppem, právě tohle trio bylo v prvních pěti zápasech při hře pět na pět dokonce vůbec nejproduktivnějším útokem Rangers.

Chytil stihl zapsat tři body za gól a dvě asistence a byl pátým nejproduktivnějším hráčem týmu, přičemž se svým průměrem 15:57 minut na ledě na zápas byl mezi hráči Rangers až šestnáctý. Úspěšnost střelby měl Chytil po pěti zápasech 16,7 % a stále ještě je z hráčů Rangers, kteří odehráli dvě a více utkání, v tomto ohledu druhý nejlepší po Kakkovi. Až za ním jsou největší hvězdy Rangers Artěmij Panarin nebo Mika Zibanejad.

Rangers uvedli, že je český hráč zraněn v horní části těla. K nešťastnému momentu došlo ve 30. minutě zápasu proti Pittsburghu, kdy českého hráče srazil k zemi Evan Rodrigues. Chytil chvíli zůstal ležet na ledě, pak byl dopraven na střídačku, posléze do kabiny a do hry se už nevrátil.

“Je to špatná zpráva, Filipa je mi velmi líto,” vyjádřil se k Chytilově zranění trenér Rangers David Quinn. “Měl dobrý start do sezony, všichni jsme viděli jak dobře hraje a chce se dál zlepšovat. Je to velká smůla pro něj osobně i pro nás jako tým, není jednoduché se vyrovnat se ztrátou tak kvalitního centra, jako je on”

K Chytilově absenci se vyjádřil také spoluhráč Brett Howden, který normálně nastupuje ve čtvrtém útoku a v utkání s Buffalem to byl právě on, kdo zaujal Chytilovo místo ve středu třetí formace. “Samozřejmě je to velká ztráta. Filip je velmi efektivní hráč, na ledě je vždy cítit. Má rychlost, je šikovný na puku, hraje prostě skvěle. Všichni budeme muset přiložit ruku k dílu, abychom se s jeho absencí vypořádali,” prohlásil Howden před zápasem na ledě Sabres, který Rangers prohráli 2:3.

Třetí formace Rangers vyšla bez Chytila bodově naprázdno.

