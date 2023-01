Chytil je čím dál důležitější. Ale co nová smlouva?

Není to žádná raketová rychlost, ale postupná práce, díky které se Filip Chytil stává s přibývajícím časem jednou z nejdůležitějších postav Rangers. V noci opět zazářil, čímž jen potvrdil stoupající formu. A také svou cenovku.

V lednu se mi opravdu daří. Měsíc ještě ani neskončil a už teď je nejproduktivnější v této sezoně. Chytil má na kontě devět bodů v jedenácti utkáních. Namátkou dvě dvougólová představení proti Torontu a Montrealu nebo dvoubodový večer proti Floridě.

„Na ledě se cítíme dobře,“ řekl Chytil s narážkou na to, že se trenér Gallant rozhodl dát dohromady Kid Line s Lafrenierem a Kakkem. „Pořád bruslíme, snažíme se držet puk a tlačit se do branky. Za tu dobu už se dobře známe. Poslední zápas (proti Torontu) nám vyšel, ale pořád je co zlepšovat.“

Chytilova dobrá práce se odráží i na hierarchii v týmu. Mnoho fanoušků Blueshirts zastává názor, že generální manažer Chris Drury v létě udělal chybu, když hodil pytel dolarů po Vincentu Trocheckovi. Podle mnohých měl totiž pozici druhého centra zaujmout právě odchovanec Zlína.

Stejný nýzor má například i renomovaný novinář Larry Brooks, jenž se na Rangers specializuje pro NY Post. „Je těžké pochopit, proč trenér neposune Chytila do druhé lajny a nedá mu víc času v přesilovce,“ napsal ve svém článku.

Vlastně je to podpořeno i čísly. Chytil je šestým nejproduktivnějším hráčem týmu (28 bodů), když ale vezmeme v potaz počet odehraných zápasů, rázem poskočí na místo čtvrté (0,7 bodu na zápas. Také má třetí nejvyšší počet bodů (24) za rovnovážného počtu na ledě.

Ač to zní paradoxně, Rangers to pořádně začíná komplikovat situaci. Kvůli nešikovnému podpisu Trochecka bude mít v létě těsno pod platovým stropem. A smlouvy dobíhají Lafrenierovi, Kravcovovi, obránci Millerovi i Chytilovi.

„Já zatím nemám žádné signály, že by měl být součástí trejdu. Je otázka, jakým směrem se chce klub vydat, Filipovi končí smlouva,“ sdělil iDnes.cz Chytilův agent Aleš Volek.

Ze zámoří však přišly zprávy, že první oťukávání o nové smlouvě již začala. Trumfy v rukách drží Rangers, Chytil totiž po sezoně ještě bude mít status chráněného volného hráče.

