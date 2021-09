Chytat NHL? Nemám zájem! Mladík zradil Detroit a jde do boje s Mrázkem

Brankáře Keitha Petruzzelliho zatím mnoho českých fanoušků patrně neregistruje. Přitom už v nadcházející sezoně mohl dvaadvacetiletý Američan zapisovat první starty v dresu Detroitu. Mohl, ale nechtěl. Po čtyřleté štaci v univerzitní soutěži NCAA Red Wings přišli o jeho práva a Petruzzelli předevčírem podepsal s farmářským klubem Toronto Marlies, třebaže cesta do nejlepší ligy světa se mu tím pořádně komplikuje. Nejde jen o hlavní tým s Petrem Mrázkem nebo Jackem Campbellem, Maple Leafs mají v zásobě dalších šest gólmanů zápasících o místo na slunci.

Takovou konkurenci Red Wings určitě neslibovali. Jedničku Thomase Greisse čeká pod současnou smlouvou poslední rok, pak se může snadno stát volným hráčem. Calvin Pickard odchytal více než 20 utkání poprvé a naposledy před čtyřmi lety.

A líheň talentů? Velmi podprůměrná. Z brankářů narozených před rokem 2000 tu byli jen Švédové Filip Larsson a Victor Brattström, oba šli v draftu na řadu až v šestém kole. Švýcar s belgickým občanstvím Joren van Pottelberghe sice zakotvil na 110. pozici draftu 2015, ale smlouvu s Detroitem nemá. A pak ještě někdejší vítěz OHL Kaden Fulcher, který vlastní pouhých sedm zápasů v AHL.

Dokud by patřičných kvalit nedosáhl třeba Jan Bednář, popřípadě někdo z jeho (skoro)vrstevníků, mohl Petruzzelli u Red Wings jednoduše vytěžit ideální vstupní pozici. V Detroitu by ukázal, zda mu NHL svědčí. Jistě by pak našel kvalitnější klub, po kterém tolik toužil.

Nechtěl dřít nadarmo

Talent 195 centimetrů vysokého čahouna je nesporný. Čtyři roky se zlepšoval na Quinnipiac University, za tu dobu nabral potřebnou svalovou hmotu. „Pracoval jsem na tom se silovým koučem každý den a opravdu jsem zmužněl,“ tvrdil už předloni webu The Detroit News. „Hodně jsem se soustředil na stravu, pořád je ale co zlepšovat. Čeká mě dlouhá cesta.“

Dřina se vyplatila v posledním roce jeho vysokoškolského angažmá. Průměr inkasovaných branek stáhl na hodnotu 1,86 a dostal se i mezi elitní desítku uchazečů o Hobey Baker Award pro nejužitečnějšího hráče.

Jenže s bojem o poslední příčky tabulky Detroitu pomáhat nechtěl. Místo toho míří do Toronta, které už poměrně dlouhou dobu pomýšlí na zisk Stanley Cupu, nicméně v uplynulých čtyřech letech pokaždé vypadlo po rozhodujícím utkání úvodního kola play off.

Toronto zadělalo na farmářskou tlačenku

Každopádně Maple Leafs, to není jen klub vysokých ambicí, ale také semeniště skvělých a talentovaných brankářů. Vedení na konci července přihrálo tříletou smlouvu českému zástupci Petru Mrázkovi, který bude soupeřit o místo jedničky s loňským objevem Jackem Campbellem. Petruzzellimu však reálně hrozí, že pozici startéra neobhájí ani na farmě.

Konkurence je tu totiž obrovská. Veterán Michael Hutchinson strávil drtivou většinu uplynulé sezony mezi cestujícími náhradníky u hlavního týmu. Jenže i kdyby v AHL nepůsobil pravidelně ani letos, zuby chtějí vycenit mladí vlčáci. Juniorský mistr světa Joseph Woll bude branku Marlies krýt už třetí rok v řadě. Z Evropy přichází další konkurence v podobě čtyřiadvacetiletého Erika Källgrena. K tomu přičtěte o dva roky mladšího Iana Scotta, od kterého si Maple Leafs dost slibují.

„V roce 2018 sledoval cestu Marlies za Calder Cupem. I když jen seděl na střídačce, byla to pro něj skvělá zkušenost. Trenéři brankářů v jeho případě vykonali skvělou práci,“ chválil Iana Scotta už před dvěma lety velitel hráčského rozvoje Maple Leafs Scott Pellerin, který už v klubu nepůsobí. „Jestli nad něčím skutečně nemusíte pochybovat, je to Ianova pracovní morálka.“

I Scott tak může Keithu Petruzzellimu namíchat smrtící koktejl. Gólman, který před čtyřmi lety vsítil gól v juniorské USHL, šel do obrovského risku. Nikde ovšem není psáno, že mu nemůže vyjít.

A Detroit? Náhradu už si našel. Ve výměně s Carolinou získal Alexe Nedeljkovice, který letos v 25 letech ukazoval fantastický potenciál. Nováčkovskou smlouvu navíc s Red Wings podepsal velký talent Sebastian Cossa, 15. muž posledního draftu.

