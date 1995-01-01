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Chystá se nejpikantnější přesun roku? Montreal zvažuje hvězdičku, které dal košem

14. července 13:30

David Zlomek

Montreal Canadiens prožívají poměrně klidné léto, jelikož jejich hlavním dosavadním krokem bylo pouze podepisování vlastních hráčů. Tým by však mohl před nadcházející sezonou omladit soupisku. Analytik Lyle Richardson ze serveru Bleacher Report označil Canadiens za jednu z pěti potenciálních destinací pro mladého centra Shanea Wrighta ze Seattlu Kraken.

„Před draftem 2022 se očekávalo, že si Canadiens vyberou Wrighta z prvního místa. Místo toho zvolili Juraje Slafkovského, zatímco Wright šel jako čtvrtý do Kraken,“ napsal Richardson. „Canadiens by mohli změnit názor, pokud se jejich snaha o zisk křídel ukáže jako bezvýsledná, možná natolik, že zváží návrat k Wrightovi poté, co ho před čtyřmi lety přehlíželi. V nejlepším případě si sedne s Demidovem; v nejhorším případě je to jen záskok, dokud nebude připraven talentovaný Michael Hage.“

Podle Richardsona by případná výměna dávala smysl i z hlediska nabídky: „Wright má větší potenciál než Oliver Kapanen, o kterém se mluvilo, že by ho Canadiens mohli nabídnout Kraken v rámci trejdu. Mohli by přidat i prospekta, jako je obránce Adam Engström, nebo volbu ve druhém kole.“

Pro Montreal by mohl být Wright ideálním řešením na pozici centra druhé nebo třetí formace, což tým aktuálně potřebuje. Zároveň by skvěle zapadl do mladého jádra, které Canadiens budují. Wright vstupuje do posledního roku své nováčkovské smlouvy a po jejím vypršení bude usilovat o lukrativnější kontrakt. V uplynulém ročníku zaznamenal 12 gólů a 15 asistencí ve 74 zápasech, rok předtím nasbíral 19 branek a 25 přihrávek v 79 startech.

Přestože z něj Seattle udělal čtyřku draftu, mladý centr na západním pobřeží ideálně nezapadl. Jeho agent Kurt Overhardt v rozhovoru pro Sportsnet potvrdil, že Kraken jsou k přesunu otevření: „Mohu potvrdit, že jsme vedli pozitivní rozhovory s generálním manažerem Jasonem Botterillem, a on souhlasil, že Shanea toto léto vymění do týmu, který potřebuje špičkového mladého centra.“

Uznávaný hokejový insider Elliotte Friedman ale zdůraznil, že Seattle neudělá výměnu za každou cenu, dokud nedostane odpovídající protihodnotu. „Manažeři, kteří se Seattlem mluvili, uvedli, že mezi týmem a agentem zjevně existuje dohoda o spolupráci. Kraken ale dali jasně najevo, že očekávají spravedlivou cenu a nenechají se dotlačit k ničemu, co by sami nechtěli. Jinými slovy, nedávají žádné záruky,“ napsal Friedman.

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