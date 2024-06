Chystá Cheveldayoff další majstrštyk? Dle Winnipeg Sun se roztáčí kola jednání o větší výměně

Winnipeg Jets sice odehráli jednu z nejlepších základní částí své novodobé historie, v play-off toho ale nedokázali využít. Generální manažer Kevin Cheveldayoff byl vysoce nespokojen zejména s prací defenzivy, která v sérii s Coloradem inkasovala v pěti zápasech 28 branek. Do popředí spekulací tak vstupuje velká výměna, v rámci níž by měl z kanadského týmu odejít Nikolaj Ehlers, což má Winnipegu buď přinést kvalitního obránce, nebo více prostoru pod platovým stropem.

Když naposledy kuchtil Cheveldayoff posezonní výměnu, byl z toho skutečný majstrštyk. Loni v létě napřed podepsal nový kontrakt s Pierrem-Lucem Duboisem, načež jej poslal do Los Angeles za balíček ve složení Gabriel Vilardi, Alex Iafallo, Rasmus Kupari a jedna volba v druhém kole draftu 2024.

Generální manažer Winnipegu si mohl posléze mnout ruce. Zatímco Dubois v Kings paběrkoval a v 82 zápasech zapsal jen 16 branek a přidal 24 asistencí, on za méně peněz dostal dva hráče (Kupari nastupoval sporadicky), kteří dohromady vstřelili 33 branek a přidali 30 asistencí, a to se ještě Vilardi potýkal se zdravotními obtížemi a odehrál jen 47 zápasů.

I díky jejich pomoci se Winnipegu podařilo posbírat 110 bodů a projít do play-off z druhého místa Centrální divize. Jenže zatímco v základní části skvěle fungovala i kombinace brankářů s obránci, v tzv. postseason defenziva zaostávala. Výsledkem byla porážka s Coloradem 1:4.

V podstatě okamžitě se začalo spekulovat o tom, že vedení Jets by chtělo do týmu přivést kvalitního obránce, který by se zařadil do první či druhé obranné dvojice. Cena za takového hráče sice nebude nízká, ale Cheveldayoff umí skvěle jednat (což ostatně už mnohokrát prokázal).

Přestože by mohl čekat, koho se mu podaří ulovit na trhu s volnými hráči, tak zároveň potřebuje trošičku uvolnit prostor pod platovým stropem. V tuto chvíli sice má k dispozici 13,5 milionu dolarů, ale také má podepsaného jen jednoho brankáře, jen čtyři obránce a dvanáct útočníků, z nichž ne každý je stabilním členem hlavního týmu.

Podle deníku Winnipeg Sun začíná generální manažer Tryskáčů sondovat, jaký by byl u ostatních organizací zájem o Nikolaje Ehlerse. Tomuto osmadvacetiletému dánskému útočníkovi totiž po příští sezoně skončí smlouva na šest milionů dolarů a dle informací Davea Pagnotty z The Fourth Period nemá zájem o prodloužení smlouvy. Důvodem je hlavně to, že nedostává na ledě tolik prostoru, kolik by si představoval.

To je ostatně patrné i z jeho statistik. Pokud jej Rick Bowness nasazoval dostatečně, dařilo se Ehlersovi zářit a v řadě období táhl ofenzivu týmu. Jenže ve spoustě zápasů byla jeho minutáž podstatně omezena, s čímž se pojily i slabší individuální statistiky. Navzdory tomu dokázal v 82 zápasech zaznamenat pro sebe rekordních 61 bodů (25+36).

Jelikož ale není valný zájem o pokračování ve Winnipegu, Cheveldayoff z něj potřebuje „vytřískat“ maximum, dokud může.

Na Ehlerse se podle zákulisních informací, které citují zámořská média napříč jednotlivými organizacemi, dotazovali například New York Islanders, Washington Capitals, Buffalo Sabres, Ottawa Senators a Utah.

Cheveldayoff má tak v tuto chvíli dvě možnosti. Buď může za Ehlerse získat tolik kýženého kvalitního obránce, nebo ho vyměnit za účelem zbavení se jeho kontraktu, čímž by získal více finančních prostředků pro boj s ostatními na trhu s volnými hráči, kde by měla řada zajímavých obránců figurovat.

Třetí možnost, kterou je ponechání Ehlerse v týmu, se zdá být stále více nepravděpodobnou. Obzvlášť, pokud jsou zmínky zámořských novinářů o neochotě Ehlerse jednat o prodloužení smlouvy, založené na pravdě.

