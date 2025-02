Chudáci nebo boháči: Jak si stojí NHL v konkurenci ostatních sportů?

Profesionální hokejisté rozhodně nejsou žádní žebráci. Nejlepší český zástupce v NHL David Pastrňák si nyní ročně přijde na cca 270 miliónů korun hrubého. Minus escrow, minus daně, minus poplatek agentovi. Čistého možná půlka. Pořád dobré zajištění pro sebe i rodinu do konce nejen tohoto života.

Jenomže když dojde na mezioborové srovnání, byl ještě nedávno nejlépe placeným českým sportovcem – dokonce několik let po sobě – Tomáš Satoranský. V basketbalu mu stačilo být v průměru a pořád si z Čechů vydělal nejvíc.

NHL dosáhla poněkolikáté za sebou ročních tržeb přes 6 miliard dolarů a zvyšuje platový strop. Poměrně výrazně. Už teď na několik let dopředu. Pro hokejisty skvělá zpráva. Konkurence z jiných velkých sportů se ale stále pohybuje v úplně jiných dimenzích.

Fotbal, ale ten americký

Nejlukrativnějším sportem v Severní Americe je americký fotbal, reprezentovaný soutěží NFL. Otevřené stadióny s vysokou kapacitou, nejdražší vstupenky, ale především nejdražší televizní práva dělají z téhle ligy továrnu na 20 miliard dolarů ročně. Strategickým cílem je podle ligového komisaře Rogera Goodella dosáhnout do roku 2027 obratu 25 miliard.

V létě 2024 napsal Front Office Sports: „NFL vydělala skoro 13 miliard dolarů dřív, než jediný z 32 klubů prodal jedinou vstupenku, párek v rohlíku nebo pivo…“

Většinu příjmů totiž tvoří televizní práva, v sezóně 2022-23 to bylo 66% procent. Aby nedošlo k mýlce, vstupenky jsou taky (ne)pěkně drahé. Jeden zápas NFL vygeneruje až 65 miliónů dolarů! O tom nemůže NHL snít, ani kdyby padla do mdlob šípkové Růženky. Nečape se ani evropský fotbal. Jeden zápas Premier League vynese v průměru 18 mil. € (kurz s dolarem je nyní velmi podobný).



Přesto všechno NFL živí primárně televize. Nedávný desetiletý kontrakt zaručuje lize z televizních práv 110 miliard dolarů. V sezóně 22-23 zaplatily veškeré televize z ročních tržeb 18,7 miliardy dolarů lize dvě třetiny, tj víc než 12 miliard. Poměrně málo spoléhá NFL na lokální zdroje. Zřejmě proto, že zájem o fotbal je dostatečný na celostátní úrovni.

Finálový Super Bowl patří k nejsledovanějším sportovním událostem roku. Kvantum diváckých očí logicky láká inzerenty ochotné zaplatit za reklamní čas astronomické částky. V roce 2023 dosáhl průměrný náklad na třicetisekundovou reklamu během Super Bowlu sedm milionů dolarů.

Jak se prodává hokej?

To je pro Garyho Bettmana nedosažitelná chiméra. Ještě před nějakými dvaceti lety dávala televizní práva hokejovým klubům skromné jednotky miliónů dolarů ročně. Tohle se povedlo hodně zlepšit, ale národní televize pořád přispívají NHL jen 19% celkových příjmů, dalších 11% lokální média. Což je z obratu 6,8 miliard v sezóně 2022-23 asi 2 miliardy dolarů. NFL má za mnohem menší počet hraných zápasů šestkrát víc!

Pokud jde o další sporty, baseballová MLB a basketbalová NBA si stojí s příjmy zhruba na stejné úrovni. V sezóně 2022-23 dosáhly obě ligy tržeb 10,9 miliardy, basket těsně před baseballem. Baseball má podobně jako fotbal výhodu velkých stadiónů. Lístky na sport, který kdysi nazval kolega Petr Adler „nejlepším práškem na spaní“, seženete nejlevněji. Za to se jich prodá hodně a na spoustu zápasů. Fyzicky méně náročný sport nabízí lidem 162 utkání jen v základní části.

Basketbal je skrytý v halách, které nemají takovou kapacitu, ale dobře se prodává v televizi. Coby globální sport táhne víc než hokej nebo baseball. Loni oznámila NBA jedenáctiletou smlouvu s několika televizními společnostmi na úhrnných 76 miliard dolarů. Víc než polovinu ročních tržeb získá NBA z televizních práv, asi čtvrtinu ze vstupného.

Sponzoring tvoří u všech velkých soutěží zhruba podobný podíl, kolem 10-14% procent celkových příjmů. Velký kontrast s českými soutěžemi, kde jsou příjmy od sponzorů absolutní nutností k zajištění rozpočtů. Pro reklamy na ledě pak někdy není vidět puk.

NHL stále nejvíc spoléhá na příjmy ze vstupného, které tvořily před dvěma lety 44% ročního obratu. To jsou necelé 3 miliardy, což dělá po přepočtu něco přes 2 milióny na zápas. Jistěže jinak vynáší vyprodaný Bell Centre a jinak pidi stadiónek Arizony, které se loni na živobytí skládala celá liga. Nejlépe si obecně vedou postupující do play off, kteří odehrají víc zápasů za víc peněz. Lístky na finále bývají na silných trzích hodně drahé.

Díky bohu za ty dary!

Celkově si NHL fakt polepšila. Pluje po správné trajektorii rostoucí popularity i výnosů. Po výluce 2005 byly její roční tržby 2,27 miliardy dolarů. Kdo si dnes vzpomene na plošné seškrtávání platů o 24% nebo první platový strop 39 miliónů dolarů? Ligové tržby jsou na trojnásobku. Kluby se netopí v dluzích. Nikdo už NHL nenazve finanční „džunglí“, jako to v roce 2004 udělal renomovaný ekonomický auditor.

Žádný klub NHL nebyl v minulé sezóně v ekonomické ztrátě. Žádný! Každý aspoň něco vydělal, což je pro investory skvělá zpráva. Toronto vygenerovalo EBITDA (zisk před započtením úroku, daní a odpisů) 139,5 mil., Edmonton vydělal 157 mil. (!) při tržbách 379 mil. To znamená, že z každých pěti utržených dolarů zůstaly dva v kapse majitele Daryla Katze. I ty nejskromnější organizace byly aspoň pár miliónů v plusu.

NHL nebývale prosperuje, ale americký fotbal nebo basket jsou jinde.

Pokud průměrný klub NFL vygeneruje ročně obrat kolem 600 miliónů dolarů, v NHL je to 150-320 mil. Přes 300 miliónů se naposledy dostalo Toronto, NY Rangers, Montreal a Los Angeles, na druhé straně Columbus utržil jen 148 mil., Arizona jen 119 mil.

Kontrast v tržbách jednotlivých soutěží se samozřejmě promítá i do hráčských smluv, na které si posvítíme v separátním díle.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+