Chtěli jsme ho tu. Ale nutit jsme ho nechtěli, říká Stützle na téma DeBrincat

O tom, že se v létě upeče výměna Alexe DeBrincata z Ottawy, nebylo sporu. Otázkou nebylo jestli, ale kdy a kam. Nakonec to bylo do Detroitu. Jedna z hlavních hvězd Senators Tim Stützle si na otázku ohledně odchodu svého bývalého spoluhráče nebral servítky.

„Jestli tu nechce být, tak ať. Já ho nutit nebudu,“ řekl německý útočník v podcastu stanice Sportsnet. „Celý tým chtěl, aby zůstal. Chtěli jsme, aby zůstal naší součástí, je to super kluk i super hokejista. Ale jestli tu nechceš být, tak jdi. Hodně štěstí jinde.“

Celé DeBrincatovo počínaní se jevilo jako nešťastné. Nedávno také vyplynulo na povrch, že nebyl spokojen se svou rolí v týmu.

Ottawa Sun totiž píše, že se DeBrincatovi nelíbilo, že nebyl hlavní tváří organizace. Nespokojen byl také s tím, že byl až ve druhé lajně za kapitánem Bradym Tkachukem.

Výměna se tak jevila nevyhnutelně, a tak se také stalo. Ottawa ale nelenila a přivedla náhrady, mimo jiné Dominika Kubalíka nebo Vladimira Tarasenka. A například teprve před pár dny podepsala dlouholetý kontrakt s obráncem Jakem Sandersonem.

Ten se tak zařadil k Stützleovi,jenž loni podepsal na osm let, Tkachukovi, Thomasi Chabotovi či Jakobu Chychrunovi. Ti všichni jsou s klubem spojeni dlouhodobě.

"Myslím, že na těch klucích, kteří podepsali dlouhodobý kontrakt, je vidět, že tu opravdu chtějí být. A ano, to je pro nás to nejdůležitější,“ rýpnul si ještě Němec do DeBrincata.

Očekává se, že Senators i Red Wings budou v nadcházející sezoně patřit k vzestupujícím týmům ve Východní konferenci, přičemž oba kluby už by rády viděly konec vleklých přestaveb. Stützleho komentáře na adresu DeBrincata mohou navíc rozdmýchat dřímající divizní rivalitu mezi těmito dvěma týmy.

