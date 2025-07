Chtěl jsem zkusit něco jinak. Ehlers promluvil po odchodu z Winnipegu

Po celé dekádě věrnosti jednomu klubu se rozhodl pro změnu. Nikolaj Ehlers, dánský útočník, který byl dlouhá léta neodmyslitelnou součástí Winnipegu Jets, podepsal jako volný hráč šestiletou smlouvu s Carolinou Hurricanes v hodnotě 51 milionů dolarů. A přestože se těší na novou výzvu, odchod z kanadského města pro něj nebyl jednoduchý.

„Řekl jsem jim to naplno, neudělali nic špatně,“ vysvětlil Ehlers zámořským novinářům. „Byl jsem tam deset let. Miluju ten klub, lidi v něm, spoluhráče. Byla to moje rodina.“

Devátý výběr draftu 2014 si za tu dobu v NHL vybudoval renomé jednoho z nejméně doceněných útočníků. Přestože osmkrát v kariéře překonal hranici 20 gólů, často se ocital mimo hlavní pozornost, a to i kvůli svému času na ledě. Průměrně odehrál jen něco přes 16 minut na zápas a v posledních třech sezonách se nedostal ani na tuto metu. Přesto posbíral 63, 61 a 38 bodů (v pouhých 45 utkáních).

„Bylo to hlavně o tom vystoupit z komfortní zóny. Zkusit něco nového, jinou kulturu, jiné prostředí,“ popsal své rozhodnutí. „Ve Winnipegu jsem to měl rád, na to nikdy nezapomenu. Ale cítil jsem, že teď je čas posunout se dál jako hráč i jako člověk.“

V Carolině by měl dostat přesně to, co mu v Jets často chybělo, tedy výraznější roli a prostor v klíčových momentech. Hurricanes, kteří se od roku 2019 pravidelně účastní play-off a třikrát se probojovali až do finále konference, dlouhodobě postrádali typického hráče, co rozhodne. V Ehlersovi vidí právě ten chybějící kousek skládačky.

„Věřím, že každý hráč má v sobě ještě něco navíc,“ zamýšlel se Ehlers. „A doufám, že jiný styl hry, jiné prostředí mi pomůže to ze sebe dostat. Možná bych to dokázal i ve Winnipegu, ale potřeboval jsem tu změnu. Věřím, že pořád mám kam růst.“

Ve své nové štaci se připojí k silnému útočnému jádru Caroliny, které tvoří Sebastian Aho, Andrej Svečnikov, Seth Jarvis nebo talentovaný Logan Stankoven. V týmu, který opakovaně naráží na strop v podobě třetího kola play-off, má Ehlers za úkol přinést tolik potřebný rozdíl.

„S lidmi v klubu jsme si o tom otevřeně promluvili. Vysvětlil jsem jim, proč jsem se tak rozhodl, a oni to respektovali,“ řekl ještě upřímně k odchodu. „Bylo to hodně emotivní. V tom městě jsem žil nejdéle ve svém životě. Vždycky pro mě bude mít speciální místo.“

