Chtěl jsem čerstvý start. Přišel jsem i kvůli Hertlovi, hlásí Zadina

Hořkost? Tu u Filipa Zadiny a jeho vztahu k Detroitu nehledejte. Zároveň to ale neznamená, že se mu po odchodu z Red Wings neulevilo. O víkendu poprvé promluvil jako člen organizace San Jose Sharks. A radost byla znát.

"Chtěl jsem jen začít znovu, mít čerstvý start," vysvětloval nový útočník Sharks v rozhovoru pro média ze San Jose.

"Posledních několik sezón v Detroitu jsem byl neustále zraněný," vysvětloval. Například v poslední sezoně ho zlomená noha omezila na pouhých třicet zápasů. "Moc jsem nehrál, protože jsem se snažil dostat zpátky do kondice," dodal.

Navíc to zdaleka nebylo poprvé. Zraněními byly ovlivněny i předchozí ročníky. "Stále se to opakovalo," dodal Zadina. "Bylo to psychicky náročné, když jsem viděl, jak ostatní hráči hrají, a já jsem ty zápasy sledoval jen z tribuny a nebyl jsem součástí."

Zatímco on seděl, ostatní stoupali vzhůru. Zadina měl proto pocit, že se v pomyslném žebříčku hráčů rychle propadá. Už jednoduše neměl pocit, že s ním tým počítá jako s někým, kdo by mohl mít přínos.

"Když jsem nehrál, dostávali šanci jiní kluci, kteří hráli dobře a místo si zasloužili," řekl. "Bylo to pro mě těžké, když jsem téměř každou sezonu začínal od začátku."

To nakonec rozhodlo o jeho rozhodnutí oslovit šéfa Red Wings Steva Yzermana, zda by nedostal šanci odejít někam jinam. Šanci dostal, ale nevyšlo to. Nikdo nechtěl výměnu, následně nikdo ani nechtěl přebrat jeho smlouvu.

A tak začíná úplně od začátku. "Raději jsem chtěl někam jinam, abych dostal příležitost a dokázal sám sobě, že jsem stále stejně dobrý hráč jako dřív," řekl Zadina. „Všechny, kteří mi do toho mluvili, jsem si nechal daleko od sebe, protože jsem chtěl, aby to bylo jen moje rozhodnutí. Hodně jsem riskoval a chtěl jsem být za to rozhodnutí zodpovědný.“

Zpočátku mu rozhodnutí odejít od jistoty nahánělo strach.

"Abych byl upřímný, vlastně jsem se trochu bál, že zájem nebude tak vysoký, jak jsem chtěl," řekl. "Ale ukázalo se, že je tu spousta týmů, které měly velký zájem mít mě v týmu.“

Nakonec zvítězila možnost ročního kontraktu v San Jose. Nebude sice hrát o Stanley Cup, ale právě štace v Kalifornii by ho mohla nakopnout. I díky Tomáši Hertlovi.

„Byl jedním z důvodů, proč jsem do San Jose chtěl,“ přiznal. „Je jedním z nejlepších centrů v lize. Kdybych dostal šanci si s ním zahrát v jedné lajně, byl bych nadšený. Hned, co jsem podepsal, se mi sám ozval.“

