Chtějí vyhrát za každou cenu! Cassidy poprvé promluvil o „ráně pod pás“ od Vegas

28. dubna 16:00David Zlomek
Zhruba před měsícem zažil hokejový svět šok, když Vegas Golden Knights jen osm zápasů před koncem základní části vyhodili Bruce Cassidyho. Trenéra, který klub v roce 2023 dovedl k historickému prvnímu Stanley Cupu, nahradil svérázný John Tortorella. Cassidy se nyní v podcastu Leafs Morning Take poprvé otevřeně rozpovídal o tom, jak moc ho tento krok zaskočil.
„Určitě mě to zastihlo nepřipraveného,“ přiznal Cassidy s tím, že i když březen nebyl z pohledu Vegas ideální a tým prohrával těsné zápasy, nečekal, že dostane padáka v tak pokročilé fázi sezony. Vegas však pod Tortorellou okamžitě ožilo, základní část zakončilo s bilancí 7-0-1 a ovládlo Pacifickou divizi, což generálnímu manažerovi Kellymu McCrimmonovi dalo za pravdu, i když se mu tento riskantní krok mnozí zdráhali věřit.
Cassidy, který z Vegas odchází s bilancí 245 výher a jako nejúspěšnější kouč v dějinách klubu, však nehodlá mimo dění sedět dlouho. V podcastu deklaroval, že jeho hlavní motivací zůstává další útok na Stanley Cup.
„Nejsem nejmladší a chci vyhrávat. To je pro mě nejdůležitější věc, hned po ní následuje lokalita kvůli rodině a dětem na střední škole,“ uvedl trenér, který se netají tím, že ho žene touha zopakovat si oslavy s pohárem nad hlavou. Přestože je momentálně všech 32 trenérských pozic v NHL obsazených, Cassidyho jméno by mohlo okamžitě být na vrcholu seznamu každého týmu, který po play-off zvažuje změnu.
Nejhlasitěji se v hokejových kuloárech mluví o Torontu, kde by mohl nový generální manažer chtít nahradit Craiga Berubeho právě zkušeným Cassidym. Ve hře by ale mohl být i Edmonton, pokud Kris Knoblauch nedotáhne Oilers k úspěchu v letošním play-off, nebo Los Angeles Kings, kteří po vyřazení od Colorada zvažují, zda je DJ Smith tím pravým mužem pro budoucnost.