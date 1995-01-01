Chmelařův sen se mění v realitu: Něco mimořádného! Chci ukázat, co ve mně je

15. března 16:45Eliška Faltýnková
Z pátého kola draftu až na led Madison Square Garden. Urostlý český útočník Jaroslav Chmelař zažívá turbulentní rok: postupně si vybojoval místo v sestavě New York Rangers a ve dvanácti zápasech NHL už dvakrát skóroval.
Dvaadvacetiletého Jaroslava Chmelaře si New York Rangers vybrali na draftu až v pátém kole. Z této pozice není pro hráče jednoduché prorazit až do NHL. Český křídelník byl ale trpělivý.
Poctivě na sobě pracoval nejprve v americké NCAA, kde se naučil lépe využívat své fyzické parametry a hrát disciplinovaně v systému. Když s ním Rangers na jaře roku 2024 podepsali nováčkovskou smlouvu, přesunul se na farmu do Hartfordu. Právě tam si postupně vybudoval důležitou pozici a začal stoupat v žebříčku klubových prospektů.
„Myslím, že je to hlavně o odhodlání,“ popisoval Chmelař svůj rozvoj v rozhovoru pro The Hockey News. „Každý má ten cíl – dostat se do NHL a udržet se tam. Posledních pár let jsem dělal všechno pro to, abych toho dosáhl.“
Právě pevné odhodlání nakonec rodákovi z Nového Města nad Metují vyneslo telefonát z prvního týmu. Během sezony 2025/26 byl Chmelař do hlavního mužstva povolán několikrát. A ačkoliv zatím nelze říct, že by si vybojoval trvalé místo v sestavě, cítí velkou vděčnost.
„Je to opravdu něco mimořádného,“ svěřil se. „Kdybyste mi v létě řekli, že se tohle stane, odpověděl bych, že pro to udělám maximum. Teď už jsem v prvním týmu několikrát dostal šanci. Je to splněný sen. Být mezi těmi kluky, učit se od nich a sledovat, co všechno dělají na ledě, je prostě skvělé.“
Většinu letošní sezony strávil dvaadvacetiletý Čech na farmě, kde ve 46 zápasech nasbíral 25 bodů za osm gólů a 17 asistencí. Podle statistik se může jevit spíše jako nahrávač, v NHL ale během dvanácti zápasů dvakrát skóroval. Jeho premiérový gól by klidně mohl patřit do hokejové učebnice pod kapitolu „jak proměnit samostatný únik“.
Když Toronto ztratilo ve středním pásmu puk, Chmelař se dostal do samostatného úniku. Tváří v tvář brankáři Wollovi nezazmatkoval. S klidem si navedl kotouč na forhend a zakončil do horního růžku branky. Pak už mohl se širokým úsměvem slavit se spoluhráči.
„Těžko popsat, jak výjimečné to bylo. Bylo to šílené,“ vracel se ke své první trefě. „Dát první gól v Madison Square Garden, kde všichni fanoušci šíleli – to je pocit, na který nikdy nezapomenu.“
Také Chmelařův druhý gól padl podobným způsobem. Nejprve u mantinelu tvrdě dohrál souboj s minnesotským obráncem Faberem, kterému trenér Sulliven pochvalně zatleskal. Následně ho spoluhráči Vaakanainen a Raddysh vyslali do úniku. Tentokrát zvolil bekhendové zakončení a opět uspěl.
Chmelař nastupuje především ve čtvrté formaci a v průměru odehraje kolem osmi minut na zápas. Rangers jsou s jeho výkony spokojení. „Líbilo se nám, jak Jaro hraje, a chtěli jsme ho ponechat v sestavě. Jsem rád, že jsme to udělali. Odvedl dobrou práci,“ chválil hráče po utkání trenér Mike Sullivan. „Jeho výška, dosah a síla mohou být v osobních soubojích velmi účinné. Těžko se proti němu hraje. Navíc je pohyblivý a opravdu dobře bruslí. Odehrál několik velmi solidních zápasů.“
Jeho slova dávají naději, že by se český mladík mohl v prvním týmu udržet i po zbytek sezony. Vzhledem k současné situaci Rangers, kteří procházejí přestavbou kádru, má velkou šanci zabojovat do budoucna o trvalé místo v sestavě.
Pomáhat mu v tom bude kromě úctyhodných parametrů i jeho mentální nastavení. „Pokaždé, když jdu na led, chci ukázat, co ve mně je, a odehrát co nejlepší zápas,“ popisoval Chmelař odhodlaně. „Chci hlavně pomoct spoluhráčům a doufám, že z toho vzejdou dobré věci.“