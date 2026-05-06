Chlap, kterého nezlomily čtyři operace. Landeskog sebral dvě trojefe

10. června 13:00David Zlomek
Tohle se ještě nikomu nepovedlo. Gabriel Landeskog, kapitán Colorada Avalanche, v úterý posbíral hned dvě individuální ocenění NHL najednou: Mastertonovu trofej za vytrvalost a oddanost hokeji a Cenu Marka Messiera pro nejlepšího lídra. Jako první hráč historie obě v jedné sezoně. A málokdo si je zasloužil víc.
Pro třiatřicetiletého hokejistu je to obrovské zadostiučinění po extrémně dlouhé a náročné cestě plné zranění. Mastertonova trofej se každoročně uděluje hráči, který nejlépe zosobňuje vytrvalost, sportovního ducha a oddanost hokeji. Messierova cena pak putuje k hokejistovi, který prokáže skvělé vůdčí schopnosti na ledě i mimo něj a hraje klíčovou roli při rozvoji hokeje ve své komunitě.
Jeho vleklé zdravotní trable začaly v bublině v Edmontonu během play-off 2020, kdy mu brusle nešťastně rozřízla pravé koleno. Landeskog se přes to dokázal přenést a v roce 2022 pomohl Avalanche vybojovat Stanley Cup. Finálový zápas, v němž Colorado pohár stvrdilo, byl však na velmi dlouhou dobu jeho posledním startem v NHL.
Poté, co vynechal celou následující sezonu a podstoupil celkem čtyři operace, podstoupil 10. května 2023 transplantaci chrupavky, která byla vnímána jako možnost poslední instance. Do akce se vrátil až v dubnu 2025, kdy odehrál kondiční zápasy v AHL za Colorado Eagles, a následně naskočil do pěti utkání v prvním kole play-off, kde Colorado vypadlo s Dallasem. Zápas číslo tři v této sérii pro něj byl prvním startem v NHL po neuvěřitelných 1 032 dnech.
V této sezoně už Landeskog odehrál v základní části 60 zápasů, ve kterých zaznamenal 14 gólů a 21 asistencí, což dalo dohromady 35 bodů. Vliv kapitána na hru týmu byl přitom drtivý. S Landeskogem v sestavě mělo Colorado bilanci 45-7-8, zatímco bez něj se propadlo na 10-9-3. V play-off pak přidal 6 gólů a 5 asistencí ve 13 zápasech a patřil k nejlepším hráčům týmu, než Colorado ve finále Západní konference schytalo debakl 0:4 na zápasy od Vegas.
Landeskog zůstává mimořádně aktivní i mimo led. Pravidelně se účastní charitativních akcí a vede týmové návštěvy do nemocnic.