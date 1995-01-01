Chicago zvítězilo v Tampě, Granlund pěti body sestřelil Bruins

24. října 7:20Radim Sochor
Na dnešním programu kanadsko-americké NHL bylo dvanáct zápasů. Pojďme si je všechny zrekapitulovat.
Tampě se do sestavy vrátil Nikita Kučerov a hned si připsal dvě asistence. Na vítězství to ale nakonec nestačilo, neboť Donato 53 vteřin před koncem udeřil na konečných 3:2 pro Chicago.
Solidní přestřelka byla k vidění na stadionu Bruins, padlo 12 branek. Nejlépe se bude na tuto noc vzpomínat Granlundovi, který si připsal hned pět kanadských bodů a zaslouženě se stal první hvězdou zápasu.
Tampa Bay Lightning - Chicago Blackhawks
2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Branky a nahrávky
27. Guentzel (McDonagh, Kučerov), 40. McDonagh (Kučerov, Point) – 11. Nazar (Bertuzzi, Teräväinen), 31. Donato (Reichel), 60. Donato (Nazar, Teräväinen)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 25 | Přesilová hra: 0/4 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 59:13
Spencer Knight (CHI) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:40
Tři hvězdy utkání
1. Ryan Donato (CHI) 2+0
2. Ryan McDonagh (TBL) 1+1
3. Nikita Kučerov (TBL) 0+2
New York Islanders – Detroit Red Wings
7:2 (2:0, 3:0, 2:2)
Branky a nahrávky
3. DeAngelo (Lee, Holmström), 15. Heineman (Horvat, Drouin), 28. Pageau (Lee, DeAngelo), 34. Palmieri (Pulock, Barzal), 40. Barzal (Cizikas), 48. Heineman (Horvat, Pulock), 48. Holmström (Lee, Mayfield) – 44. Larkin (Finnie, DeBrincat), 58. Berggren (Compher, Brandsegg-Nygård)
Statistika
Střely na bránu: 30 – 32 | Přesilová hra: 0/3 – 1/5 | Trestné minuty: 32 – 18
Kdo se postavil do brankoviště?
David Rittich (NYI) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:44
Cam Talbot (DET) – 23 zákroků, 7 OG, úspěšnost 76,7 %, odchytal 59:36
Česká a slovenská stopa
David Rittich (NYI) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:44
Tři hvězdy utkání
1. Anders Lee (NYI) 0+3
2. Emil Heineman (NYI) 2+0
3. David Rittich (NYI) 30 zákroků
Boston Bruins – Anaheim Ducks
5:7 (1:1, 2:2, 2:4)
Branky a nahrávky
3. Mittelstadt (Zacha, Arvidsson), 29. M. Geekie (Pastrňák, McAvoy), 38. Lohrei (Jokiharju, Eyssimont), 55. Pastrňák (McAvoy, E. Lindholm), 55. M. Geekie (Zadorov) – 9. Helleson (Nesterenko, Granlund), 32. C. Gauthier (LaCombe, Leo Carlsson), 36. Trouba (Nesterenko, Granlund), 43. Granlund (Terry, Vatrano), 48. Colangelo (Poehling, Trouba), 56. Terry (Nesterenko, Granlund), 58. Granlund (Nesterenko)
Statistika
Střely na bránu: 41 – 30 | Přesilová hra: 2/2 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Joonas Korpisalo (BOS) – 23 zákroků, 6 OG, úspěšnost 79,3 %, odchytal 59:41
Petr Mrázek (ANA) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 59:48
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:11
David Pastrňák (BOS) – 1+1, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:44
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 3:49
Petr Mrázek (ANA) – 36 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,8 %, odchytal 59:48
Tři hvězdy utkání
1. Mikael Granlund (ANA) 2+3
2. Troy Terry (ANA) 1+1
3. David Pastrňák (BOS) 1+1
Ottawa Senators – Philadelphia Flyers
2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky
8. Amadio (Giroux, Zub), 24. Lycksell (Eller, Jensen) – 1. Foerster (Konecny, Couturier)
Statistika
Střely na bránu: 33 – 22 | Přesilová hra: 0/5 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00
Daniel Vladař (PHI) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 58:12
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 58:12
Tři hvězdy utkání
1. Michael Amadio (OTT) 1+0
2. Linus Ullmark (OTT) 21 zákroků
3. Thomas Chabot (OTT) 0+0
Florida Panthers – Pittsburgh Penguins
3:5 (0:1, 1:2, 2:2)
Branky a nahrávky
29. Marchand (Samoskevich, S. Jones), 43. Reinhart (Samoskevich, S. Jones), 52. Marchand (Luostarinen, Lundell) – 7. Crosby (Rust, Malkin), 27. Rakell (E. Karlsson, Crosby), 36. Kindel (Novak), 45. Dewar (E. Karlsson), 52. Crosby (Rakell, Malkin)
Statistika
Střely na bránu: 37 – 16 | Přesilová hra: 2/3 – 2/2 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 11 zákroků, 5 OG, úspěšnost 68,8 %, odchytal 56:18
Tristan Jarry (PIT) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Sidney Crosby (PIT) 2+1
2. Brad Marchand (FLA) 2+0
3. Erik Karlsson (PIT) 0+2
New York Rangers - San Jose Sharks
5:6pp (1:3, 3:1, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
15. T. Raddysh (Carrick, Soucy), 25. Zibanejad (Lafrenière, J. Miller), 27. Pärssinen (Sheary), 33. T. Raddysh, 52. T. Raddysh (J. Miller, Fox) – 2. Gaudette (Graf, Misa), 7. Celebrini (Eklund, Orlov), 20. Celebrini (W. Smith, Eklund), 40. Celebrini (W. Smith, Orlov), 47. W. Smith (Eklund, Celebrini), 62. W. Smith (Celebrini, Nedeljkovic)
Statistika
Střely na bránu: 27 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 1/5 | Trestné minuty: 15 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 18 zákroků, 6 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 61:38
Alex Nedeljkovic (SJS) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 61:14
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Macklin Celebrini (SJS) 3+2
2. Taylor Raddysh (NYR) 3+0
3. Will Smith (SJS) 2+2
St. Louis Blues – Utah Mammoth
4:7 (0:4, 2:1, 2:2)
Branky a nahrávky
26. Suter (Parayko, M. Joseph), 28. Bučněvič, 43. N. Walker (Sundqvist, Holloway), 46. Broberg (Sundqvist, Parayko) – 4. Cole (Peterka, L. Cooley), 7. L. Cooley (Guenther, Peterka), 8. L. Cooley (Guenther, Määttä), 11. L. Cooley (Guenther, Sergačjov), 40. Keller (Schmaltz, Peterka), 50. Schmaltz (Sergačjov, Keller), 59. Keller (Schmaltz, Hayton)
Statistika
Střely na bránu: 20 – 25 | Přesilová hra: 1/4 – 2/4 | Trestné minuty: 12 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Joel Hofer (STL) – 3 zákroků, 3 OG, úspěšnost 50,0 %, odchytal 07:57
Jordan Binnington (STL) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 51:05
Karel Vejmelka (UTA) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Logan Cooley (UTA) 3+1
2. John Peterka (UTA) 0+3
3. Clayton Keller (UTA) 2+1
Nashville Predators – Vancouver Canucks
2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky
30. O'Reilly (Stastney), 46. C. Smith (J. Barron) – 32. Sasson (L. Karlsson)
Statistika
Střely na bránu: 35 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95, 5 %, odchytal 60:00
Thatcher Demko (VAN) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 57:42
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 25:00
Tři hvězdy utkání
1. Cole Smith (NSH) 0+0
2. Juuse Saros (NSH) 21 zákroků
3. Ryan O'Reilly (NSH) 1+0
Winnipeg Jets – Seattle Kraken
0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Branky a nahrávky
23. Schwartz (S. Wright, Larsson), 59. Schwartz, 59. Eberle (Schwartz, Daccord)
Statistika
Střely na bránu: 32 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 12 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96, 2 %, odchytal 59:36
Joey Daccord (SEA) – 32 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Joey Daccord (SEA) 32 zákroků
2. Connor Hellebuyck (WPG) 25 zákroků
3. Jaden Schwartz (SEA) 2+1
Dallas Stars – Los Angeles Kings
2:3pp (0:1, 1:1, 1:0 – 0:1)
Branky a nahrávky
25. J. Robertson (Hintz, W. Johnston), 43. W. Johnston (Hintz, Rantanen) – 19. Perry (Fiala, Byfield), 27. Ceci (Kempe, Laferriere), 61. Kempe (Byfield)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 25 | Přesilová hra: 2/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 60:04
Darcy Kuemper (LAK) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:37
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:06
Tři hvězdy utkání
1. Darcy Kuemper (LAK) 29 zákroků
2. Jason Robertson (DAL) 1+0
3. Adrian Kempe (LAK) 1+1
Colorado Avalanche – Carolina Hurricanes
4:5sn (1:4, 1:0, 2:0 – 0:0)
Branky a nahrávky
5. Ničuškin, 25. Kelly (Malinski, Colton), 45. Nečas (Lehkonen, MacKinnon), 55. Ničuškin (Olofsson, Makar) – 4. Robinson (Kotkaniemi, Reilly), 8. Jarvis, 13. Sebastian Aho (Ehlers, Jarvis), 14. Stankoven (Blake, Hall), rozh. náj. Jarvis
Statistika
Střely na bránu: 48 – 31 | Přesilová hra: 1/8 – 0/5 | Trestné minuty: 14 – 20
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 7 zákroků, 4 OG, úspěšnost 63,6 %, odchytal 13:40
Trent Miner (COL) – 20 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 51:20
Frederik Andersen (CAR) – 44 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 21:25
Tři hvězdy utkání
1. Seth Jarvis (CAR) 1+1
2. Valerij Ničuškin (COL) 2+0
3. Sebastian Aho (CAR) 1+0
Edmonton Oilers – Montreal Canadiens
6:5 (1:1, 2:3, 3:1)
Branky a nahrávky
17. Tomášek (Podkolzin, Philp), 31. Henrique (Walman, Ekholm), 34. Mangiapane (Nurse, McDavid), 52. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins), 53. Nugent-Hopkins (McDavid, Bouchard), 59. Podkolzin (Nurse, Walman) – 8. Newhook (L. Hutson, O. Kapanen), 37. Josh Anderson (Gallagher, J. Evans), 38. Caufield (Dobson, L. Hutson), 39. Caufield (Suzuki, A. Carrier), 43. Newhook (O. Kapanen, Struble)
Statistika
Střely na bránu: 29 – 27 | Přesilová hra: 2/5 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 20
Kdo se postavil do brankoviště?
Calvin Pickard (EMD) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5%, odchytal 60:00
Samuel Montembeault (MTL) – 23 zákroků, 6 OG, úspěšnost 79,3%, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Tomášek (EDM) – 1+0, 0 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:54
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 3 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:47
Tři hvězdy utkání
1. Vasilij Podkolzin (EDM) 1+1
2. Cole Caufield (MTLl) 2+0
3. Connor McDavid (EDM) 0+3
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.