Chicago zlomilo Dallas v prodloužení, Dubois vítězný debut nezažil

Ve velmi dobré formě hrající Chicago znovu dokázalo najít recept na svého soupeře. V Dallasu odehrálo vyrovnané klání, nicméně v prodloužení našlo cestu ke dvěma bodům. To samé se nedá říct o Winnipegu, který podlehl Calgary. Pierre-Luc Dubois nezažil vítězný debut v nových barvách.

FLORIDA PANTHERS - DETROIT RED WINGS

2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Florida vybojovala vítězství

Panthers to během zápasu příliš nelepilo, i tak nakonec slaví vítězství. Detroit si připsal hned o deset střeleckých pokusů více, Bobrovskij ale podal skvělý výkon a svůj tým hodně podržel.

Branky a nahrávky

16. Wennberg (Huberdeau, Hörnqvist), 29. Hörnqvist (Ekblad, Huberdeau) – 4. Zadina (Larkin).

Statistické okénko

Střely na bránu: 22 – 32 | Přesilová hra: 1/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 60:00

Thomas Greiss (DET) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 58:11



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:33

Filip Hronek (DET) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:36

Filip Zadina (DET) – 1+0, +1 účast, 2 střely na branku, TM 0, čas na ledě 17:10



Tři hvězdy utkání

1. Patric Hörnqvist (FLA) - 1+1

2. Sergej Bobrovskij (FLA) - 31 zákroků

3. Aaron Ekblad (FLA) - 0+1

OTTAWA SENATORS - EDMONTON OILERS

2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Edmonton bere v Ottawě vítězství

Ani Edmonton neměl cestu za vítězstvím zrovna jednoduchou. Ottawa odehrála velmi dobré utkání a byla i střelecky aktivnější, když vyslala na branku Oilers hned 42 střel, což je o dvacet pokusů více než měl Edmonton. Hraje se však na góly...

Branky a nahrávky

1. Brown (Zajcev, Tkachuk), 42. Dadonov (Reilly, Murray) – 5. Nurse (Archibald, Khaira), 18. Bouchard (Khaira), 24. Barrie (Shore, Chiasson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 42 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Marcus Högberg (OTT) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2%, odchytal 23:53.

Matt Murray (OTT) – 0+1, 9 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 34:54.

Mikko Koskinen (EDM) – 40 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,2%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Mikko Koskinen (EDM) - 40 zákroků

2. Jujhar Khaira (EDM) - 0+2

3. Jevgenij Dadonov (OTT) - 1+0

NASHVILLE PREDATORS - TAMPA BAY LIGHTNING

1:6 (1:3, 0:0, 0:3)

Jednoznačné vítězství Tampy

Nashville se dokázal dostat proti Tampě do vedení, to byla ale jediná světlá chvilka Predators v utkání. Následujících šest gólů totiž vstřelila Tampa, která si došla pro jednoznačné vítězství a potvrdila svoji kvalitu.

Branky a nahrávky

5. Grimaldi (Malone, Järnkrok) – 12. Stamkos (Point, Sergačjov), 13. Palát (Stamkos, Point), 15. Joseph (Sergačjov, Maroon), 47. Gourde (Sergačjov, Hedman), 55. Stamkos (Point, Palát), 57. Joseph (Hedman, Volkov).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 – 30 | Přesilová hra: 0/4 – 3/5 | Trestné minuty: 22 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 24 zákroků, 6 OG, úspěšnost 80%, odchytal 59:49

Andrei Vasilevski (TBL) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:43

Ondřej Palát (TBL) – 1+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:12

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 20:45



Tři hvězdy utkání

1. Mikhail Sergačjov (TBL) – 0+3

2. Steven Stamkos (TBL) – 2+1

3. Andrei Vasilevskij (TBL) – 32 zákroků

DALLAS STARS - CHICAGO BLACKHAWKS

1:2pp. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)

Chicago si drží kvalitní formu

Chicago v úvodu nového ročníku překvapuje a daří se mu pravidelně bodovat, což ho drží v popředí své divize. Vyrovnané klání v Dallasu došlo do prodloužení, v němž rozhodl Pius Suter.

Branky a nahrávky

5. Hintz (Robertson, Gurjanov) – 35. Janmark (Kubalík, Kurashev), 63. Suter (Hagel, Lankinen).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1%, odchytal 62:15

Kevin Lankinen (CHI) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1%, odchytal 62:13



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:29

Dominik Kubalík (CHI) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:52

David Kämpf (CHI) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:21



Tři hvězdy utkání

1. Jake Oettinger (DAL) – 27 zákroků

2. Kevin Lankinen (CHI) – 33 zákroků

3. Pius Suter (CHI) – 1+0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - ANAHEIM DUCKS

5:4 (2:0, 2:1, 1:3)

Přestřelka pro Vegas

Nestává se často, aby se ze zápasu Anaheimu stala přestřelka. Ve Vegas tomu tak bylo a Golden Knights se hodně nadřeli. Pět vstřelených gólů nakonec na vítězství stačilo a Ducks smutní.

Branky a nahrávky

11. Stephenson (Stone, Coghlan), 19. Marchessault (Smith, Karlsson), 23. Tuch (Glass), 37. Roy (Glass, Theodore), 57. Whitecloud (Carrier, Stephenson) – 24. Lundeström (Comtois, Hutton), 46. Terry (Shattenkirk, Lindholm), 48. Henrique (Terry), 50. Getzlaf (Rakell, Shattenkirk).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 23 | Přesilová hra: 0/1 – 1/2 | Trestné minuty: 9 – 7

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-André Fleury (VGK) – 19 zákroků, 4 OG, 82.6% úspěšnost, odchytal 60:00

Ryan Miller (ANA) – 26 zákroků, 5 OG, 83,9% úspěšnost, odchytal 57:59



Československá stopa v utkání

Tomáš Nosek (VGK) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:05



Tři hvězdy utkání

1. Zach Whitecloud (VGK) - 1+0

2. Cody Glass (VGK) - 0+2

3. Chandler Stephenson (VGK) - 1+1

LOS ANGELES KINGS - SAN JOSE SHARKS

3:4sn. (0:2, 2:0, 1:1 - 0:0)

San Jose v poslední minutě odvrátilo porážku

Los Angeles bylo necelou minutu od vítězství, nakonec bere ze zápasu pouze bod. V poslední minutě totiž dokázal vyrovnat Evander Kane a v nájezdech následně rozhodl Logan Couture.

Branky a nahrávky

27. Kopitar (Iafallo, Brown), 38. Brown (Kempe, Doughty), 51. Brown (Iafallo) – 2. Meier (Donato, Šimek), 18. Couture (Marleau, Knyžov), 60. Kane (Couture, Burns), rozh. náj. Couture.

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 40 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Cal Petersen (LAK) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5%, odchytal 64:49

Martin Jones (SJS) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 63:27



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, účast 2, 0 TM, 3 střely na bránu, čas na ledě 21:39

Radim Šimek (SJS) – 0+1, účast 0, 0 TM, 0 střel na bránu, čas na ledě 17:08



Tři hvězdy utkání

1. Dustin Brown (LAK) – 2+1

2. Alex Iafallo (LAK) – 0+2

3. Cal Petersen (LAK) – 37 zákroků

CALGARY FLAMES - WINNIPEG JETS

3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Calgary zastavilo Winnipeg

Dlouho bezbrankové utkání nakonec přineslo parádní podívanou, která přinesla rozhodnutí až v samotném závěru. Když už to vypadalo, že se půjde do prodloužení, tak se do zakončení dostal Elias Lindholm a vystřelil Flames vítězství 3:2.

Dubois odehrál první utkání za Jets.

Branky a nahrávky

26. Mangiapane (Backlund, Lucic), 34. Froese (Välimäki, Leivo), 59. Lindholm (Andersson, Tkachuk) – 24. Ehlers (Pionk, Copp), 36. Ehlers (Scheifele, Copp).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6%, odchytal 60:00

Connor Hellebuyck (WPG) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7%, odchytal 58:41



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Elias Lindholm (CGY) - 1+0

2. Mikael Backlund (CGY) - 0+1

3. Byron Froese (CGY) - 1+0

