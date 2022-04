Chicago touží ukončit černou sérii, v akci celkem 20 týmů

Bohatý program nabídne v zámoří noc ze čtvrtka na pátek. Na kluzištích v Severní Americe se odehraje celkem deset zápasů, přičemž v mnoha z nich půjde o hodně. A to nejen směrem k nezadržitelně se blížícím vyřazovacím bojům.

Jak již titulek napověděl, o hodně půjde také Chicagu, které už nemá naději na postup do play-off. I tak je ale série pěti porážek v řadě pro tento tým dost potupná, a to i s ohledem na to, že nehrál pouze s předními celky.

Po těsné porážce s Arizonou se Blackhawks touží odrazit k lepším výkonům a alespoň trochu potěšit své příznivce. Čeká je ovšem duel se Seattlem, který sice patří k nejslabším celkům v lize, ale Chicago na tom není o mnoho lépe. Je to však šance, které by se vedle celého týmu mohl chytit i Dominik Kubalík, jenž v posledním vzájemném zápase zaznamenal bilanci 1+1.

Ze spodních pater tabulky celé NHL se ale přesuňme trochu jinam. Hodně důležitý zápas čeká na Dallas, který ze všech sil bojuje o postup do play-off v Západní konferenci. Stars se povedlo vyhrát čtyři z posledních pěti zápasů, díky čemuž se vrátili zpět do mixu týmů, které útočí na vyřazovací boje, ale nutně potřebují tuto pozici potvrdit.

Čeká je však nesmírně náročný zápas proti Torontu. To už má postup do play-off jisté, nicméně stále bojuje o vylepšení své pozice. Na prozatím suverénní Floridu na čele Atlantické divize ztrácí osm bodů, ale do konce základní části stále odehraje ještě dvanáct utkání. A to je dost pro to, aby se Maple Leafs ještě pokusili s pořadím trochu zamíchat. Navíc si musí hlídat pozici za zády, tlačí se k nim totiž Boston i Tampa.

Přímý souboj o druhé místo v Pacifické divizi spolu svedou Los Angeles a Edmonton. Zejména Oilers chytají v závěru základní části parádní formu a dokázali vyhrát pět zápasů v řadě. S Kings navíc vyhráli dva poslední zápasy a tak jejich šňůra rozhodně skončit nemusí.

Pojistit své vedení v Metropolitní divizi se pokusí Carolina, na kterou čeká zápas proti Buffalu. Hurricanes by se zisk dalších dvou bodů rozhodně hodil, ve stejný čas (01:00) totiž začne i souboj New Yorku Rangers a Pittsburghu Penguins, přímých konkurentů Caroliny. Rangers navíc ztrácí jen dva body a mohou se v případě příznivých výsledků dotáhnout.

V akci budou ale i další týmy. Ottawa přivítá na svém ledě Nashville, který nutně potřebuje bodovat, aby odrazil v Centrální divizi tlak Dallasu. New Jersey si v souboji zklamaných zahraje proti Montrealu a Columbus vyzve Philadelphii. Na Západě pak Arizona přivítá Vancouver a San Jose si zahraje s Calgary.

Program

01:00 Ottawa Senators - Nashville Predators

01:00 New Jersey Devils - Montreal Canadiens

01:00 New York Rangers - Pittsburgh Penguins

01:00 Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers

01:30 Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres

02:30 Chicago Blackhawks - Seattle Kraken

02:30 Dallas Stars - Toronto Maple Leafs

04:00 Arizona Coyotes - Vancouver Canucks

04:30 Los Angeles Kings - Edmonton Oilers

04:30 San Jose Sharks - Calgary Flames

