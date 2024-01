Chicago se přesunulo do New Jersey. Carolina se ukáže v hlavním městě USA

Sobotní noc bude poklidnějšího rázu, když jsou na programu pouze tři zápasy. Kdo se bude radovat ze zisku bodů?

Devils v jednu hodinu ráno vyzvou ve své aréně Chicago, které se přesunulo do New Jersey z New Yorku, kde včera nestačilo na Rangers. Devils v tomto zápase potřebují potvrdit roli favorita a získat dva body, boj o play-off totiž bude ve Východní konferenci pořádně dramatický.

Ve stejný čas se rozehraje zápas i v hlavním městě USA. Tam zavítá Carolina, která má aktuálně na svém kontě čtyři výhry v řadě v Metropolitní divizi se dostala na druhou příčku. Capitals na svého dnešního soupeře ztrácí čtyři body.

