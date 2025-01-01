NHL.cz na Facebooku

Chicago nasázelo St. Louis na jeho ledě osm gólů! Vysoké výhry se dočkalo i Buffalo

16. října 6:35

Jan Šlapáček

V noci na čtvrtek se hrálo ve čtyřech arénách a ve dvou z nich se s góly rozhodně nešetřilo. Chicago vyhrálo v St. Louis 8:3 a Buffalo před svými fandy porazilo Ottawu 8:4.

Chicago svým v hokejem v úvodu nového ročníku baví a dneska to na ledě St. Louis potvrdilo. Blackhawks nasázeli svému rivalovi osm gólů a připsali si vysoké vítězství 8:3. Connor Bedard v tomto duelu sice neskóroval, ale dokázal si zapsat tři asistence.

Prvního vítězství v sezóně se dočkalo i Buffalo, které uspělo v domácí přestřelce s Ottawou. Sabres v divizním souboji nastříleli podobně jako Blackhawks osm gólů a vyhráli 8:4. Senators nemohou v úvodu ročníku najít ideální formu.

Ve skvělých výkonech pokračoval v noci i Detroit, který po dvou výhrách nad Torontem dokázal vyzrát i na Floridu, kterou porazil 4:1. V domácím prostředí uspěl i Utah, který pokořil Calgary.

Buffalo Sabres - Ottawa Senators
8:4 (1:1, 4:1, 3:2)

 

Branky a nahrávky
9. Quinn (Byram, Dahlin), 27. McLeod (Benson, Power), 31. Tuch (Bryson, Doan), 32. Zucker (Dahlin, Benson), 34. Zucker (Doan, T. Thompson), 43. McLeod (Tuch, Doan), 44. Quinn (Krebs), 57. Kulich (T. Thompson, Benson) – 17. Stützle (Zetterlund, Spence), 24. Sanderson (Greig, Cozens), 41. Pinto (Spence, Sanderson), 43. Eller (Cousins, Spence).

Statistika
Střely na bránu: 27 – 37 | Přesilová hra: 3/2 – 1/5 | Trestné minuty: 14 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, odchytal 60:00
Leevi Meriläinen (OTT) – 19 zákroků, 7 OG, úspěšnost 73,1 %, odchytal 58:06

Česká a slovenská stopa
Jiří Kulich (BUF) – 1+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:45

Tři hvězdy utkání
1. Ryan McLeod (BUF) - 2+0
2. Jason Zucker (BUF) - 2+0
3. Josh Doan (BUF) - 0+3

Detroit Red Wings - Florida Panthers
4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky
23. Appleton (Larkin), 30. P. Kane (Seider, Larkin), 59. Appleton (Rasmussen, DeBrincat), 60. Rasmussen (DeBrincat) – 35. Marchand (Lundell).

Statistika
Střely na bránu: 25 – 22 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?
Cam Talbot (DET) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 59:58
Sergej Bobrovskij (FLA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 57:43

Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání
1. Mason Appleton (DET) – 2+0
2. Patrick Kane (DET) – 1+0
3. Dylan Larkin (DET) – 0+2

St. Louis Blues - Chicago Blackhawks
3:8 (2:2, 0:3, 1:3)

Branky a nahrávky
5. Neighbours (Parayko, Bučněvič), 15. Holloway (Kyrou), 52. Tucker (Neighbours) – 4. Michejev, 6. Reichel (Grzelcyk), 23. Reichel (Vlasic, Bedard), 25. Nazar (Bertuzzi, Kaiser), 29. J. Dickinson (Vlasic), 42. Donato (Vlasic, Michejev), 46. Bertuzzi (Teräväinen, Bedard), 53. Greene (Reichel, Bedard).

Statistika
Střely na bránu: 26 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?
Joel Hofer (STL) – 15 zákroků, 7 OG, úspěšnost 68,2 %, odchytal 47:45
Jordan Binnington (STL) – 6 zákroků, 1 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 12:15
Arvid Söderblom (CHI) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání
1. Lukas Reichel (CHI) - 2+1
2. Ilja Michejev (CHI) - 1+1
3. Connor Bedard (CHI) - 0+3

Utah Mammoth - Calgary Flames
3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky
22. Hayton (Schmaltz, Marino), 25. Peterka, 60. Stenlund – 9. Andersson (Frost, Kadri).

Statistika
Střely na bránu: 32 – 20 | Přesilová hra: 0/6 – 1/4 | Trestné minuty: 17 – 21

Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 59:42
Devin Cooley (CGY) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 58:42

Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 59:42
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:00
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 7, čas na ledě 7:30

Tři hvězdy utkání
1. John Peterka (UTA) - 1+0
2. Karel Vejmelka (UTA) – 19 zákroků
3. Barrett Hayton (UTA) - 1+0

