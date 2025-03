Chicago na rozcestí: Sorensen končí, Blackhawks hledají nového kouče

Chicago Blackhawks zažívají další mizernou sezonu, která se pomalu chýlí ke konci. S ní se uzavírá i působení Anderse Sorensena v roli (dočasného) hlavního trenéra. Blackhawks už prohráli pětkrát v řadě a do konce sezony zbývá pouhých 14 zápasů. Změny v kádru i na trenérské lavičce jsou takřka jisté.

Sorensen se o sobě příliš nebaví, ale je mu jasné, že jeho čas se krátí. Když se ho po úterní prohře 2:6 se Seattlem zeptali, zda je těžké udržet hráče motivované, odpověděl jasně: „Hráči by měli být motivovaní neustále, protože jsou pořád pod drobnohledem. Vlastně my všichni, že?“

Blackhawks mají pod Sorensenem bilanci 12-23-7, což je jen mírně lepší než pod jeho předchůdcem Lukem Richardsonem. Vzhledem k tomu, že Chicago v posledních měsících dostává výprask za výpraskem, jejich podíl vstřelených gólů klesl na 43 %. A i když Sorensen nastavil systém, který měl podpořit mladou hvězdu Connora Bedarda, realita je jiná – Bedard zažívá nejtišší období kariéry.

Těžká mise bez šance na úspěch

Sorensen byl vhozen do extrémně složité situace. Do NHL přišel bez jakýchkoliv zkušeností, udržel si trenérský tým po Richardsonovi a zdědil kádr plný nezkušených mladíků i frustrovaných veteránů. Ti postupně vypadávají ze sestavy, což jen přilévá olej do ohně.

Po úterním debaklu dal Sorensen hráčům volno, ale nakonec si to rozmyslel a místo toho nařídil ostrý rozbor zápasu a trénink, při kterém napětí dosahovalo maxima. „Není možné udržet všechny spokojené, vzhledem k tomu, kde se nacházíme,“ přiznal Sorensen.

Co bude dál? Blackhawks chtějí zkušeného trenéra

Pokud měl Sorensen šanci na stálé angažmá, ta už téměř jistě vyprchala. Chicago se zřejmě vydá jinou cestou – po sérii nezkušených trenérů (Jeremy Colliton, Derek King, Luke Richardson, Anders Sorensen) je čas na někoho s větším renomé.

Na trhu se může objevit několik zajímavých jmen. Kyle Davidson, generální manažer Blackhawks, už přemýšlí o profilu ideálního kouče a sleduje situaci v lize. Během play-off se seznam kandidátů pravděpodobně rozšíří, protože někteří trenéři dostanou padáka nebo jim jejich kluby povolí vyjednávat jinde. Mezi možnými kandidáty by mohl být třeba Mike Sullivan z Pittsburghu, pokud by s ním Penguins neprodloužili spolupráci.

Pokud by ale Hawks přeci jen toužili jít po nastaveném trendu, pak dalším žhavým jménem je David Carle z University of Denver, který je považován za jednu z největších nadějí mezi mladými trenéry.

