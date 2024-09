Chicago na něj bude spoléhat. Vlasic doufá, že po letní dřině naváže na průlomovou sezonu

Obránci Chicaga Blackhawks Alexi Vlasicovi bylo v létě 23 let. Stále ještě mladík by měl patři k hráčům, kteří budou patřit k oporám týmu. V létě pořádně dřel. Potřeboval nabrat kila, což se podařilo, byť to byla pořádná výzva.

„Od konce sezóny jsem přibral skoro pět kilo,“ řekl Vlasic. „Loni v létě to byl boj, abych přibral. Měl jsem pocit, že musím jíst mnohem víc. Letos v létě mám pocit, že je to o něco snazší. Předpokládám, že dalších pár let bude situace stejná. Bude to jednodušší a já budu dál přibírat na váze.“

Nejvíce si rozdílu všiml v posilovně, kde se cítí silnější. Na ledě se necítí o moc jinak, což je dobře vzhledem k tomu, jak výborný byl v minulé sezoně.

Generálního manažera Hawks Kylea Davidsona tyto výkony přesvědčily, aby Vlasicovi nadělil dlouhodobý kontrakt na šest let na 27,6 milionu dolarů pouhý týden po skončení sezony.

„Myslím, že mi to ještě nedošlo,“ řekl. „Vidět to všechno napsané je dost šílené. Opravdu se necítím nijak jinak. Nechodím po světě jinak. Je jen příjemné mít trochu jistoty. Nemyslím si, že peníze jsou to, kvůli čemu hraju. Chci vyhrávat a chci vyhrát Stanley Cup a vyhrát ho pro Chicago. To je můj cíl.“

Vlasicova další zkouška bude spočívat v tom, aby se v sezóně 2024/25 vyhnul často těžko odvratitelnému propadu druhé sezony, když se očekávání zvýší a soupeři už vědí, kdo je.

„Do značné míry se snažím zopakovat léto, které jsem měl minulý rok, protože jsem se nastavil tak, že jsem přišel opravdu sebevědomý a cítil jsem se opravdu dobře,“ dodal.

Jednu věc však mírně změnil, a to techniku střelby. Přes všechny oblasti, ve kterých v minulé sezóně vynikal, mezi ně nepatřilo střílení gólů. V 76 zápasech vstřelil jen dva a za příčinu označil nedostatek síly od modré čáry.

Údaje to potvrzují. Pouze 15,5 % Vlasicových střel na branku bylo příklepem (11 ze 71), což ho řadí na osmé místo z deseti obránců Hawks.

„To byla jedna z největších věcí, na které jsem chtěl v létě zapracovat – být hrozbou od modré, mít schopnost pořádně vystřelit puk,“ řekl Vlasic. „Když to nejde do branky, tak to někoho trefí nebo to způsobí nějaký chaos před brankou.“

