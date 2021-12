Chicago hostí Washington, Arizona zase Rangers. Uspějí Kraken opět v Kalifornii?

Po divoké noci plné hokejových zápasů přichází trochu odpočinkový program, do akce totiž půjde jen šest celků. Chicago na svém ledě přivítá Ovečkinův Washington, Rangers pak budou chtít vrátit se na vítěznou vlnu proti Arizoně.

Vše odstartuje soubojem mezi Blackhawks a Capitals.

Oba celky mají naprosto odlišné starosti. Zatímco celku z hlavního města Spojených států amerických patří ve Východní konferenci čtvrté místo a v noci se dokonce může bodově dotáhnout na vedoucí Toronto, Chicago je na západě až předposlední.

Jestřábi už posledních dvanáct zápasů pravidelně střídají prohry s výhrami, pakliže se budou tohoto trendu držet i v noci, budou proti Capitals slavit. Do karet jim hraje vzájemná bilance z tohoto roku, v dosud jediném střetnutí zvítězili 4:3 po nájezdech.

Tři hodiny po půlnoci padne úvodní buly v Gila River Areně ve Phoenixu. Arizona by do utkání měla jít se Scottem Wedgewoodem v brance. Na druhé straně je stále nejistá situace ohledně zraněného Igora Šesťorkina, jednička Rangers by měla chybět i proti Coyotes. Jelikož mužstvo z New Yorku čeká druhé představení ve dvou dnech, mezi třemi tyčemi by měl Georgieva, který odchytal poslední zápas, nahradit Keith Kinkaid.

Program uzavře duel v Kalifornii, kde se představí nováček soutěže.

Seattle zde čeká druhý zápas ve dvou dnech, proti Anaheimu nastoupí podpoření výhrou nad Žraloky ze San Jose, pod což se svými góly podepsali Ryan Donato, Brandon Tanev a Calle Jarnkrok. Ducks doposud vyzvali Kraken jen jednou, a to 12. listopadu. Tehdy Kačeři slavili výhru 7:4.

Kompletní program

02:00 Chicago Blackhawks – Washington Capitals

03:00 Arizona Coyotes – New York Rangers

04:00 Anaheim Ducks – Seattle Kraken

