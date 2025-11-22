Chemie s Pastrňákem, psychika i pilování střelby udělaly z Geekieho top kanonýra NHL

22. listopadu 16:00Tomáš Zatloukal
Že se Morgan Geekie jednou vyhoupne do čela závodu o Maurice Richard Trophy? Kdo by to byl ještě před pár lety řekl... U Hurikánů z Caroliny měl tenhle Kanaďan vizitku farmáře, co je rád, když se na chvilku podívá do "áčka" a jeho čas na ledě se přehoupne přes deset minut. V barvách Krakenů ze Seattlu sice ukázal, že může hrát NHL pravidelně, ale prostoru pořád dostával spíše poskrovnu. Až coby bostonský Medvěd se vypracoval v legitimní ofenzivní hrozbu.
O tom, že Geekie ví, jak se střílí branky, vám může povyprávět třeba Darcy Kuemper.
Zatím poslední "oběť" čahouna ze sportovní rodiny, který vozí na dresu devětatřicítku. Že by ale chtěl Kuemper popisovat jeho kumšt, s tím příliš nepočítejte. Stačí si vybavit podrážděnou reakci na těsný průjezd Davida Pastrňáka, poté co Geekie vymetl v prodloužení šibenici klece Los Angeles.
Při výhře 2:1 se tenhle nenápadný šutér postaral o oba góly, byly to pro něj už trefy číslo 15 a 16. Dotáhl se tak na Nathana MacKinnona na čele tabulky střelců NHL.
Čím to, že borec, který byl jinde na hraně sestavy za Boston tak válí?
Sám mluví o souhře s Pastrňákem, který ostatně nahrál na většinu jeho tref za Bruins. V ročníku 24/25 to bylo hned na 21 z 33 branek! Jejich spolupráce je plodná i v této základní části, kdy "Pasta" byl u poloviny gólů svého oblíbeného kumpána, sedmkrát pak bral primární nahrávku!
Jako při čerstvé výhře nad Kings. Snad i kvůli tomu mu Kuemper vytrčil beton do cesty...
"Dave je výtečný hokejista. Na ledě si rozumíme, dobře čteme, co chce ten druhý udělat. Snažím si prostě jen najít ten správný prostor, aby mi mohl nahrát. Je to dovednost, kterou jsem se učil vedle něj měsíce, dobře už vím, kam rád posílá kotouče. Mám to štěstí, že jsem s ním mohl hrát tak dlouho, abych to zjistil," povídá skromně.
Je pozorným žákem a dalším příkladem vnímavého šikuly, který se dokázal přizpůsobit superhvězdě a vytěžil z toho pozoruhodný vlastní úspěch. Po vzoru třeba Zacha Hymana, Chrise Kunitze či Jariho Kurriho.
Není to tak dlouho, co byl Geekie rád za plat ve výši dva miliony dolarů. Od června má v kapse dlouhodobý kontrakt na 5,5 milionu dolarů. A panuje přesvědčení, že pořád jde o tuze výhodnou smlouvu pro Medvědy. Pohled na jeho jméno vedle toho MacKinnonova tomu napovídá dosti názorně.
Geekie ale není jen někým, kdo se svedl naladit na výjimečného parťáka. Pomohla mu třeba také poctivá šichta na zakončení. "Přes léto hodně piloval střelbu i to, aby pálil ještě pohotověji," prozradil o něm bostonský kouč Marco Sturm. "A je fajn vidět, že se mu to vyplácí."
A klíčové je také sebevědomí.
Když dáte v NHL 33 gólů za sezonu, víte, že můžete být v koncovce úspěšní. Že vaše rána může rozsvítit červené světlo. A tak si na ni troufnete. "Věřím si i v ošemetných situacích trochu víc než dřív. Nevím, jestli bych se třeba před rokem v prodloužení k takové střele odhodlal," řekl po posledním triumfu.
Nyní v takových chvílích neváhá. A brankáři napříč NHL by se měli mít na pozoru.
