Chci za Panarinem! Kane odmítá setrvat v Chicagu

Nad počínáním organizace Blackhawks kroutí nejeden fanoušek NHL hlavou. Co to, proboha, dělají? Jejich četné výměny a téměř totální výprodej zapříčinily i to, že se z města chce pakovat i ta největší hvězda. Patrick Kane se s bídnou budoucností Blackhawks nechce smířit, v nejbližší době má požádat o výměnu.

Není to tak dávno, co Kane vyhlašoval, že mu přestavba nedělá problém. A že by v Chicagu nejradši dohrál kariéru, mimo jiné také překonal všechny rekordy.

„V hokeji nenajdete moc kluků, kteří by strávili celou kariéru v jednom týmu. Kdyby se mi to povedlo, byla by to obrovská pocta. Uvidíme, jak se to celé vyvrbí,“ řekl v březnu. Vypadá to, že se to nijak samo nevyvrbí. Lépe řečeno, vyvrbení pomůže on sám.

S posledními kroky od vedení týmu je údajně obrovsky nespokojen. Není se co divit, generální manažer Kyle Davidson do toho šlápl opravdu pořádně a prodává vše, co se dá.

„V podstatě mu prodali všechny, se kterými dřív rád hrál,“ nechal se slyšet jeden z Kaneových blízkých. Ta samá osoba dodala, že by byla šokována, kdyby Kane chtěl nakonec zůstat.

Vysněnou destinací má být údajně New York, přesněji řečeno Manhattan. Rangers a obří hvězdy, to šlo vždy dohromady. Jazýčkem na vahách má být údajně i oprášení spolupráce s Artěmijem Panarinem. Tihle dva spolu v dresu Chicaga zažili opravdu povedené období.

Kane má navíc velkou páku v podobě klauzule ve smlouvě. On si vybere, kam bude chtít jít. Blackhawks ho bez jeho svolení nemůžou poslat kam se jim zachce.

Zatím je výměna do Rangers v režimu sci-fi, a to hlavně kvůli složitým jednáním. Třiatřicetiletému Kaneovi běží až do konce příští sezony smlouva na 10,5 milionů ročně, je tak jasné, že by si Chicago muselo nechat velkou část platu.

Budou to Jezdci, nebo se Kane objeví úplně někde jinde?

Share on Google+