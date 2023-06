Chci vyhrávat, chci jinam, potvrdil Karlsson. Odchod je nevyhnutelný

Žádné opatrné fráze nebo taktické vyčkávání, co bude. Ne, Erik Karlsson, obránce San Jose, chce z týmu ven. Cítí, že mu uniká šance na Stanley Cup, a tak chce dostat ještě jednu šanci. Jeho odchod z Kalifornie teď vypadá opravdu nevyhnutelně.

Švédský obránce, který se v této sezoně stal finalistou Norrisovy trofeje, doufá, že se výměna ze San Jose podaří uskutečnit ještě před příští sezonou.

„Během své kariéry jsem hrál s příliš mnoha borci, kteří byli úžasní hráči a měli by být vítězi, ale nikdy nevyhráli,“ řekl Karlsson. „Nechci takhle skončit. Chci vyhrávat. Tím nechci říct, že jinde budu určitě vyhrávat. Ale chci mít tu šanci vyhrát. Pokud ta příležitost není právě teď v San Jose, pak je to prostě celé špatně vyšlo. To neznamená, že se mi tam nelíbí nebo že mě tam nechtějí nebo že nechceme, aby to fungovalo.“

Karlsson, který má v osmileté smlouvě podepsané se Sharks v červnu 2019 klauzuli o nevyměnitelnosti (tudíž si víceméně vybírá, kam by šel), uvedl, že nemá v hlavě žádný preferovaný tým.

„Podívejte se na Floridu. Ke konci se ani neměli se dostat do play off. Ale povedlo se jim to a postoupili do finále,“ připomíná. „Porazili Boston. Všichni jsme si mysleli, že Boston vyhraje. Neexistují žádné záruky, jen chci mít šanci.“

Karlsson si ve svých 33 letech a se čtyřmi roky smlouvy nemyslí, že by se mu taková šance v týmu Sharks naskytla.

„Přišel jsem do San Jose a podepsal jsem tam smlouvu, abych vyhrával,“ řekl Karlsson. „Věci se nevyvíjely tak, jak jsme chtěli. Pokud to budu muset udělat znovu a přestěhovat rodinu někam jinam, udělám to, protože tenhle sport hraju, abych vyhrával. Nebude to příjemné, nebude to snadné, ale udělám jakékoli rozhodnutí, které považuji za nejlepší pro svou profesionální kariéru.“

Hvězdný obránce by také pochopil, kdyby musel začít příští sezónu u Žraloků, ale nebylo by to ideální z několika důvodů, z nichž mnohé jsou osobní, ať už jde o prodej domu nebo o stěhování rodiny. San Jose má přitom rád, stejně jako rodina. Na ničem z toho mu teď ale nezáleží.

„Je to součást byznysu, chci vyhrávat,“ zopakoval Karlsson.

