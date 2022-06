Chci ve Vegas dokončit svoji práci, říká Cassidy

Jméno nového trenéra před pár dny oznámilo Vegas, které na svoji lavičku získalo překvapivě vyhozeného Bruce Cassidyho. Včera měl sedmapadesátiletý kouč první tiskovou konferenci v novém působišti.

Jeho konec v Bostonu byl hodně překvapivý a napsalo se o něm hodně. Podle očekávání Cassidy na nové angažmá dlouho nečekal a téměř okamžitě se domluvil s Vegas, které má rozhodně ty nejvyšší ambice.

„Můj podpis s Golden Knights není nějaké odvetné turné proti Bruins. Chci si jen dokázat, a to je to nejdůležitější, že jsem schopen dělat svoji práci a vyhrávat. A především vyhrávat v play-off," řekl Cassidy na úvod své tiskové konference. Nadále prozradil, že chce v NHL dokončit svoji práci a konečně získat Stanleyův pohár.

“It’s quite a vibe here.” - Coach Cassidy #VegasBorn pic.twitter.com/jZnGiLEMdr — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) June 16, 2022

„Každý den mě vůle vyhrát Stanley Cup nepohlcuje, ale když se mu blížíte, myslíte jen na vítězství. Máte to vzadu v hlavě a chcete to dokončit." Ve Vegas by se toho mohl dočkat, klub má ty nejvyšší cíle, nicméně ho čeká pořádný kus práce, jelikož Golden Knights v minulém play-off chyběli.

A z jakého důvodu padla při výběru trenéra volba právě na Cassidyho? Ve Vegas si od něj slibují, že výrazně pomůže speciální formacím. Přesilová hra Golden Knights skončila v minulém ročníku až na 25. místě a oslabení na 21. To je prostě málo v porovnání s tím, jaké skvělé hráče Vegas ve svém kádru má.

"Při výběru Bruce hrály velkou roli přesilové hry a samozřejmě i oslabení. Jeho tým v nich byl velmi dobrý po dlouhou dobu a to je pro nás nesmírně důležité. Byla to součást rozhodovacího procesu, který jsme měli - zjistit jeho silné stránky a co by nám mohl přinést," řekl k výběru trenéra generální manažer Vegas McCrimmon.

Ve prospěch Cassidyho mohlo hrát i to, že má velmi dobrý vztah s Georgem McPheem (prezident hokejových operací), který ho kdysi najal na pozici trenéra ve Washingtonu. „Nemůžu říct dostatek dobrých věcí o Georgeovi. Mám hodně respektu k tomu, co v NHL a i tady ve Vegas dokázal. Jsem velmi nadšený, že jsem zde," ukončil povídání Cassidy.

Pomůže jeho angažování Golden Knights zpátky do play-off a většímu úspěchu?

