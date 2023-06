Chci smlouvu na hodně let, hlásí Orlov. Místo má udělat Lindholm

Bez debat byl jednou z nepovedenějších posil v tomto ročníku NHL. Boston s Dimitrijem Orlovem trefil jackpot. Ruský obránce okamžitě zapadl do týmu a k dobré obraně přidával i parádní ofenzivní kouzla. V play off to sice nevyšlo, nicméně neznamená to, že by s ním Bruins byli nespokojeni. Naopak.

Bylo to o víkendu, kdy se tato informace začala poprvé objevovat. Jako první ji zmínil James Stewart, který začal své povídání o tom, že Tyler Bertuzzi, další borec Bostonu, by rád smlouvu na sedm milionů dolarů za sezonu.

Stewart také dodal, že Medvědi by moc rádi udrželi i Orlova. S platovým stropem to bude ale hodně těžké. Dle tohoto novináře se tak dostává do hry možnost výměny 29letého obránce Hampuse Lindholma, který vstupuje do druhého roku osmiletého kontraktu na 52 milionů dolarů.

„Bruins jsou Orlovem posedlí do té míry, že ho mají raději než Lindholma. Bruins by mohli mít výčitky svědomí, že Lindholma podepsali na tak dlouhou dobu. Je k dispozici k výměně,“ řekl Stewart, který se také zmínil o možné výměně Taylora Halla.

Všechno to víceméně stojí a padá na Orlovovi samotném. Pokud bude ochotný slevit, dost možná zůstane, pokud ne, zamíří poprvé v kariéře na trh s volnými hráči. Ta představa ho dle vlastních slov láká.

„Ještě jsem to nezažil. Opravdu se těším, až se otevře trh, začnou jednání. Teď se však nic neděje. Do 1. července patřím Bostonu, takže do té doby mohu podepsat novou smlouvu jen s ním,“ ví dobře. „Ale za měsíc se všechno změní. Samozřejmě bych chtěl dlouhodobou smlouvu, dává to stabilitu a klid. Ale je tu spousta nuancí, nic není jistého.“

Orlov v této sezoně dohrál šestiletou smlouvu, která mu zaručovala něco přes pět milionů dolarů ročně. Dá se očekávat, že na trhu dostane podstatně více peněz. Zůstává tak otázkou, kolik prostředků najde Boston. Nebo snad skutečně dojde k odchodu Lindholma?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+