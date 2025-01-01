Chci, aby můj syn byl jako on. Kanadský talent Catton stojí na prahu NHL

27. srpna 12:16Eliška Faltýnková
Kanadský centr Berkly Catton vyrůstal na zamrzlých rybnících v provincii Saskatchewan a s bruslemi na nohou se prakticky narodil. Po hvězdné sezoně v juniorce, kde svůj tým jako kapitán dovedl až do finále soutěže, teď klepe na dveře nejlepší hokejové ligy světa.
Devatenáctiletý Berkly Catton pochází z malebného města Saskatoon v provincii Saskatchewan, kde bývají velmi mrazivé a dlouhé zimy. Není proto divu, že prakticky vyrůstal na venkovním kluzišti. „Hokej hraju, co si pamatuju. První brusle jsem dostal ještě předtím, než jsem uměl pořádně chodit,“ vzpomínal v rozhovoru s Andrewem Quinnem. Právě na zamrzlých rybnících získal své první dovednosti, které mu otevírají dveře i do světa NHL.
Má za sebou třetí sezonu v kanadské WHL, na kterou fanoušci ve Spokane jistě jen tak nezapomenou. V základní části nasbíral 109 bodů (38 gólů, 71 asistencí) v pouhých 57 zápasech, stal se třetím nejproduktivnějším hráčem celé WHL a jako kapitán dovedl Chiefs až do finále soutěže. Přestože v nejdůležitější sérii tým podlehl Medicine Hat 1:4 na zápasy, Catton potvrdil, proč jej Seattle Kraken v roce 2024 draftovali z osmé pozice.
Když se kanadský mladík ohlížel za uplynulým rokem, vypíchl především jednu věc: „Myslím, že jsem hodně zesílil, což mi opravdu pomohlo a promítá se to i do bruslení.“
Nabrat svaly pro něj bylo velmi důležité. Kvůli svému věku a dohodě o přesunech mezi NHL a kanadskou juniorskou ligou (CHL) totiž Catton v příští sezóně nemůže hrát v AHL. A protože hned po svém draftu podepsal nováčkovskou smlouvu, nepřichází v úvahu ani NCAA. Existují tak pouze dvě možnosti: vrátit se zpět do WHL, která už pro něj může být příliš malá nebo se prosadit do sestavy Seattlu, na což ještě nemusí být fyzicky připraven – stále má pouze 79 kilo.
Chuť NHL mohl Catton okusit už na loňském přípravném kempu Krakenů, kde odehrál jedno utkání. „Hodně pro mě znamenalo, že jsem si loni mohl zahrát přípravný zápas a vidět, jak rychlá ta hra je a jak důležitý je ten první krok. Když uděláte chybu, okamžitě za ni zaplatíte,“ vrátil se k utkání proti Calgary Flames.
Letos by měl dostat šanci na více než jeden zápas. V Seattlu se od něj očekává, že bude bojovat o místo v základní sestavě. Potvrdil to i generální manažer týmu Jason Botterill: „Momentálně máme na centru Stephensona, Wrighta a Benierse, a k nim patří i Berkly Catton, kterého jsme podepsali a od kterého také hodně očekáváme do budoucna.“
Nejsou to však jen hokejové dovednosti, které z Cattona dělají tak dobrého hráče. Letos byl od CHL oceněn cenou Sportsman of the Year. Ta se každý rok uděluje nejférovějšímu hráči napříč všemi šedesáti týmy ligy. Ve Spokane také vysoce cenili jeho schopnost vést tým a být opravdovým lídrem na ledě i mimo něj. „Je to jednoduché, když váš nejlepší hráč vede příkladem a dělá všechny správné věci,“ vyzdvihoval jeho osobnostní kvality majitel týmu Spokane Chiefs, Bobby Brett. „Je to velmi speciální hráč. Je fit. Je zdvořilý. Je to prostě někdo, koho když vidíte, řeknete si: ‚Chci, aby můj syn byl přesně jako tento kluk.‘“
Kapitánem se stal v uplynulé sezoně. Nebyla to ale jeho první zkušenost s Céčkem na hrudi. Dříve vedl kanadskou reprezentaci do 17 let na World Hockey Challange. Kapitánství bere jako velkou poctu. „Být vůdcem je něco, na co je třeba být velmi hrdý,“ je si vědom. A zároveň jako správný kapitán nerad mluví pouze o sobě. Vyzdvihuje celý tým: „Musím dát velký kredit všem klukům. Být lídrem tohoto týmu nebylo těžké, protože každý věděl, jak vést.“
Jestliže si Catton už letos zajistí místo mezi Krakeny, pak Chiefs o svého oblíbeného kapitána přijdou. Brett je s touto možností smířený: „Je naším kapitánem a my ho podporujeme,“ uvedl. „Byl naším lídrem. Vedl nás vlastním příkladem. Není přehnaně hlučný typ, ale chce vyhrávat. A pokud se nevrátí, jsme díky jeho vedení v dobrých rukou.“
Talentovaný centr si je velmi dobře vědom očekávání, která jsou na něj kladena. Zůstává však nohama pevně na zemi a je vděčný za veškerou podporu, které se mu dostává.
„Na přípravném kempu chci být tou nejlepší verzí sebe sama, abych měl dobrou šanci dostat se do týmu,“ prohlásil s tím, že se snaží soustředit na přítomnost. „Je privilegium, že fanoušci i managment vidí šance, že se dostanu do týmu. Nehledím příliš dopředu. Myslím, že jakmile jsem na ledě, musím jen dělat svou práci.“
Cattona čeká sezona, která pro něj může být dost chaotická. Aby se prosadil mezi profesionály, musí prokázat, že zvládne rychlost a fyzickou náročnost NHL a zároveň být spolehlivý v obranné hře. Jeho univerzálnost, odhodlání a vůdčí kvality z něj však činí jednoho z nejslibnějších mladých hráčů Krakenů.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.