Chcete úspěch? Chtějte víc od Tavarese a Nylandera!

Už to tak bývá. Po šokujícím výsledku či špatném výkonu vyplavou na povrch všechny neduhy. Nejinak tomu není ani po neskutečné prohře Toronta proti Ottawě. Jedním z důvodů, proč by Maple Leafs nemuseli dojít až na vrchol, by dle zámořských novinářů mohly být ne příliš viditelné výkony útočníků.

Samozřejmě, že je řeč až od druhé brázdy dál. Matthewsovi s Marnerem není co vyčítat, alespoň co se útoku týče.

Jistě, takový William Nylander nebyl důvodem ostudné prohry. To byla spíše strašidelná defenziva, ale o tom tento článek není. Nicméně výkony švédského útočníka jsou v poslední době víc než zarážející.

A není sám. Kapitán John Tavares, jenž je Nylanderovým centrem, by také mohl hrát líp. Tuto dvojici doplňuje v jedné lajně Zach Hyman, kterému se však mizérii nedaří nijak zachránit.

Říká se, že kdo hraje dobře, je na ledě víc. Možná proto je Tavares až devadesátým nejvytěžovanějším útočníkem v lize, Nylander dokonce 152. Když si vzpomeneme, že Tavares má smlouvu na 11 milionů dolarů ročně a Nylander na cca 7, nezní to moc dobře.

A právě zde se objevují obavy. Ano, Maple Leafs možná letos dokážou vyhrát svou divizi, jenomže je známá věc, že k výhře Stanley Cupu je potřeba mít několik vyrovnaných řad.

Toronto by tuze potřebovalo, aby se probral Tavares. Letos zatím sice produkuje téměř bod na zápas, nicméně na ledě vypadá někdy unaveně, někdy bez zájmu. Mezi jeho přednosti dříve patřil um vytvořit z ničeho nič. To se letos moc nestává. Důkazem budiž fakt, že při hře v plném počtu hráčů vstřelil jediný gól.

Co Nylander? Toronto a všichni hokejoví znalci ví, co se v něm skrývá. Když nakopne motory, má bleskovou rychlost. Když švihne zápěstím, těžko se to chytá. Problémem je, že to u něj moc vidět není. Po ledě spíše krouží a zkouší kličkovat. Trenéři by si mohli ukroutit hlavy.

Řešení je jednoduché, tihle dva prostě musí začít hrát tak, jak jsou placeni. Tedy nadstandardně. Jestli chce Toronto pomýšlet na úspěch, potřebuje víc než Matthewse s Marnerem.

