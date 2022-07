Chcete mě vůbec? Malkinovi dochází trpělivost

V létě nás čekají dva velké úkoly: podepsat Letanga a podepsat Malkina. To tvrdilo vedení Penguins už týdny před draftem. Trh se otevírá už za tři dny a platnou smlouvu má pouze zkušený bek. Ruský obr musí stále čekat. Nutno říct, že mu pomalu dochází trpělivost.

Situace je přitom poměrně paradoxní. Pittsburgh dlouho hlásá, jak si chce legendu ještě nechat, nicméně ke shodě za tu dobu ještě nedošlo. I Letang se po podepsání velice štědré smlouvy na šest let nechal slyšet, že doufá, že na Malkina zbyde místo.

Pětatřicetiletý centr by strašně rád zůstal. Na veřejnosti sice vypadá, že se jednáním nenechává vykolejit a že je vše v pořádku, nicméně zdroje blízké hráči se portálu The Athletic svěřily, že to tak není.

„Chce hrát jedině v Pittsburghu,“ řekl Malkinův blízký přítel. „Nechápe, jak je možné, že je až doteď bez nové smlouvy. ‚Nemyslí si, že jsem na tu smlouvu dost dobrý, ale proč?‘, ptal se sám sebe. Pořádně ho to žere.“

Zájem organizace přitom není jen na oko. V pátek se Ron Hextall, generální manažer Penguins, vyjádřil, že doufají ve výměnu, která by notně ulevila platovému stropu. Vhodný obchodní partner se ale až doteď nenašel.

Jednoznačně to tak vypadá, že Malkina by Tučňáci měli rádi zpátky. Ale jen za svých podmínek, žádný kompromis. A to se pochopitelně nelíbí Rusovi ani jeho agentovi.

„Alfou a omegou je délka smlouvy. Na tom to celé vázne. Řekl bych, že kdyby se potkali na čtyřech letech a sedmi milionech dolarů ročně, tak si plácnou,“ dodal novinář Pierre LeBrun.

Stejně jako u Letanga, tak i u Malkina je jasné, že jde o poslední kontrakt v NHL. Není pochyb o tom, že pokud mu přání nesplní Penguins, někdo jiný na trhu s volnými hráči ano. V NHL totiž chce zůstat, do domácího Magnitogorsku v KHL se moc nežene.

