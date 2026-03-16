Chcete do NHL? Zaplaťte... a pořádně! Bettman se vyjádřil k možné expanzi

25. dubna 12:00David Zlomek
Rozšiřování NHL zůstává jedním z největších témat budoucnosti ligy a komisař Gary Bettman v úterý v Buffalu jasně naznačil, že vstupenka do nejlepší hokejové ligy světa bude rekordně drahá. Přestože má liga aktuálně 32 týmů rozdělených rovnoměrně do dvou konferencí a čtyř divizí, chuť expandovat dál neutichá.
Bettman však potenciálním zájemcům vzkázal, že časy, kdy se poplatek za vstup do ligy pohyboval ve stovkách milionů, jsou dávno pryč. „Lidé mají tendenci zapomínat, že expanzní poplatek má za úkol především odškodnit stávající kluby za příjmy, kterých se vzdávají,“ vysvětlil komisař s tím, že při přidání 33. týmu se koláč celostátních příjmů musí dělit mezi více subjektů. „Vzhledem k růstu výnosů a hodnoty jednotlivých klubů bych dnes řekl, že jedna miliarda dolarů by se ani nepřiblížila částce, kterou bychom požadovali,“ dodal Bettman.
Tento skok v ceně není překvapením pro nikoho, kdo sledoval vývoj v posledním desetiletí. Vegas Golden Knights zaplatili v roce 2016 za vstup 500 milionů dolarů, Seattle Kraken o pět let později 650 milionů a při stěhování aktiv z Arizony do Salt Lake City v roce 2024 zaplatil majitel nového týmu Utah Mammoth poplatek 1,2 miliardy dolarů.
S očekávaným raketovým růstem platového stropu v příštích sezonách je logické, že hodnota nových licencí poletí vzhůru. Jako nejžhavější kandidáti se v kuloárech skloňují především Houston a Atlanta. Zatímco pro Houston by šlo o historicky první organizaci v NHL, Atlanta se pokouší o návrat už potřetí po neúspěšných pokusech s Flames (dnes Calgary) a Thrashers (dnes Winnipeg).
Ve hře zůstává i Phoenix, který o svůj tým Coyotes přišel v roce 2024 kvůli nekončícím komplikacím s arénou. Původní plán ligy počítal s tím, že se NHL do Arizony vrátí formou expanze ihned poté, co bude mít město připravený nový stadion, k tomu však zatím prokazatelně nedošlo.