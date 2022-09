Chceme být v play off, vzkazuje před sezonou Senátor Stützle

Ottawa se během letní pauzy stihla pořádně obměnit. Mladé pušky doplnili zkušení borci a Senátoři by chtěli zaútočit na postup do vyřazovacích bojů. Podaří se jim to už letos?

„Očekávání jsou veliká,“ začal Tim Stützle během rozhovoru pro nhl.com. A není se čemu divit. Ottawa je totiž jedním z celků, které během léta výrazně posílil. Alespoň tedy na papíře.

Dres Senators bude od následujícího ročníku oblékat Alex DeBrincat, který v poslední sezoně za Chicago pokořil hranici 40 gólů a vylepšil si svá osobní maxima v nahrávkách a bodech. S vedením mladých borců v kabině pomůže zkušený Claude Giroux, Kanaďan byl deset ročníků kapitánem u Flyers.

Brankoviště posílil Cam Talbot, který si v Minnesotě nevedl vůbec zle, ročník zakončil s úspěšností zákroků lehce nad 91 %. Dále s celkem sídlícím v hlavní městě Kanady prodloužili dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Mathieu Joseph a vycházející hvězdička Josh Norris.

„Kroky, které náš tým během léta udělal, myslím tím třeba i dlouhodobý podpis Joshe, řeči o nové aréně v centru města, všechno to budí veliká očekávání,“ vyjádřil se německý talent, kterého si Senátoři vybrali během draftu 2020.

„Chceme fanouškům ukázat, že jsme dobrý mladý tým, který může být o dost lepší, než byl v minulých sezonách,“ promluvil rodák z Viersenu. „Chceme být v play off, proto jsme udělali v létě takové kroky. Na meetingu po skončení sezony jsme s vedením mluvili o tom, že se musí něco změnit, abychom se dostali do play off. Oni se k tomu zavázali, přivedli skvělé hráče, takže se všichni těšíme, až zase budeme zpět na ledě v Ottawě.“

Stützle se ve své druhé sezoně v NHL hodně zlepšil. Německý útočník si v 79 zápasech připsal solidních 58 bodů a v týmové produktivitě zaostal pouze za kapitánem Bradym Tkachukem.

„Myslím, že změny, které se v týmu udály jsou hodně dobré. Je sice smutné vidět odcházet některé kluky, protože jsme měli dobrou partu, hodně jsme se spolu nasmáli, ale když se na to podívám s odstupem, tak jsem z těch změn nadšený,“ začal o proměně celku, který se v minulé sezoně umístil na 26. pozici v lize a k play off to měl propastně daleko.

Dvacetiletý křídelník zároveň přiznal, že se velmi těší na spolupráci s novými spoluhráči. „Nemůžu se dočkat, až se budu učit od takových borců. Jsem pořád ještě hodně mladý a od DeBrincata i Girouxe se toho můžu dost přiučit. Bude to zábava s nimi hrát, nemůžu se dočkat až to začne a až dostanu šanci je více poznat.“

Ottawě začíná sezona 14. října utkáním proti Buffalu, ještě předtím si však Sens střihnou osm přátelských utkání proti Torontu, Winnipegu a Montrealu.

Share on Google+