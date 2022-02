Chára vyrovnal legendárního Cheliose! Proč nechce o rekordu mluvit?

Ve čtyřiačtyřiceti letech odehrál Zdeno Chára svůj 1651. mač v NHL. Takovou porci zvládl ze všech obránců, co kdy v elitní soutěži nastoupili, už jen Chris Chelios. Nezdolný Američan, co si kariéru protáhl až do osmačtyřiceti. Chelios proslul jako tréninkový "maniak" a pokud si tohle označení zaslouží někdo ze současných plejerů, je to právě rodák z Trenčína s figurou antického geroje.

Pro Cháru měl rekordní zápas sladkou tečku.

Slovenský obr přihrál na pátý gól newyorských Ostrovanů, co pečetil výhru 5:2 nad Krakeny ze Seattlu.

"Pro Zdena to byl výjimečný večer. A my jsme rádi, že jsme u toho mohli být," řekl za celou kabinu Zach Parise, jeden z hrdinů vítězné partie na ledě Climate Pledge Areny. Dvakrát skóroval, poprvé za poslední dva roky.

Chára se k vyrovnání Cheliosova účtu v NHL nevyjádřil. Z úcty k rekordnímu zápisu i samotnému obránci Montrealu, Chicaga, Detroitu a Atlanty. "Zdeno promluví až po čtvrtečním duelu se San Jose Sharks, až po překonání Cheliose," uvedl Kevin Kurz z The Athletic.

Slovo si zatím vzali jiní. Třeba "Chelly". "Nemůžu říct, že bych byl šťastný, že přicházím o rekord, ale ani trochu mě to netrápí. Zdeno je skvělý chlap a já mu k tomuhle počinu gratuluji," prohodil trojnásobný vítěz Stanley Cupu.

"Je pozoruhodné, obzvlášť vzhledem k jeho výšce, jak dlouho už v NHL hraje a jak efektivní na ledě po celou svou kariéru je," smekl před Chárou, který svou hokejovou pouť rozdělil mezi Long Island, Ottawu, Boston a Washington.

Začínal ještě v minulém tisíciletí u Islanders, teď obléká jejich dres znovu.

"A říká mi Kouči. Pověděl jsem mu: Zdeno, to je v pohodě, klidně mi říkej Barry, ale to mu není vlastní. Všem projevuje ohromný respekt. Dál na sobě neskutečně maká, nikdy nic neošidí. Volno? K tomu bych ho musel donutit," tvrdí trenér Barry Trotz.

Ano, obdivuhodná pracovní morálka je jedním z klíčů k Chárově dlouhověkosti. A rozhodně to není tak, že by krátce před pětačtyřicetinami na ledě už jen paběrkoval a sbíral minuty po skromných porcích. Pořád hraje v průměru přes 18 minut.

Jaká je jeho celková bilance v NHL? Za 1651 startů stihl 673 bodů, 207krát skóroval, ve sbírce má Norrisovu trofej i Stanley Cup. Bravo!

