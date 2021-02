Chára ve Washingtonu? Mentor, trenér, ale hlavně výhra pro obě strany

Málokdo asi čekal, že Zdeno Chára před touto sezónou opravdu změní dres, ale stalo se. A nikdo zatím nemá důvod litovat. Ani hráč ani jeho nový klub. Ne, tohle nevypadá na rok darovaný strárnoucímu veteránovi. Chára se stal posilou v každém smyslu toho slova.

Pět kanadských bodů (2+3) ve čtrnácti zápasech není vůbec špatný příspěvek. Jen devět hráčů Caps je v tuto chvíli lepších. Jako jeden z devíti hokejistů nechyběl v jediném odehraném utkání. Průměrný čas 19:52 je třetí nejvyšší v týmu, po Carlsonovi druhý mezi obránci.

Statistika plus minus je možná zavádějící mezi týmy, ale v rámci jedné sestavy vypovídací hodnotu má. Chárových +4 je druhý nejlepší výsledek v týmu. Pro srovnání Carlson -8, Oshie -6, Eller -4, Ovečkin -4. Nic se nemění ani při zohlednění čisté hry pět na pět. Chára je opět s +4 druhý. Na přesilovkách tolik času nemá, na oslabení je druhým nevytěžovanějším hráčem mužstva.

Taková čísla nabízí chlap, kterého chtěli v Bostonu už jen do třetí obranné dvojky s tím, že občas bude muset zkousnout tribunu. No nebyla by to škoda?

Benefity mimo led

A to jsme se ještě nedostali k dalším výhodám, která 43letý veterán nabízí. Jistě, na ledě umí být nesmlouvaný, někdy až zákeřný. Leckdo ho za to nemá rád. Mimo led proti němu ale nikdo neřekne půl slova. „Je to velmi příjemný člověk. Něco takového by vás ani nenapadlo, když jste hráli proti němu,“ nechal se nedávno slyšet na twitteru Nicklas Bäckström.

Co ve Washingtonu teprve zjišťují, v Bostonu dávno ví. Charlie McAvoy byl Chárův defenzivní parťák tři roky. Pořád si pamatuje den, kdy ho v roce 2017 poznal. „Když jsem s ním seděl v šatně a on mi něco říkal, naslouchal jsem,“ vzpomíná dnešní opora zadních řad Bruins.

Na ledě ho učil komunikovat co nejvíc. K témuž vede nynější nové spoluhráče z obrany McAvoy. „Neuvěřitelný hokejista. Vzdoruje fyzikálním zákonům. Byl to můj učitel,“ dodává.

Také David Pastrňák našel v Chárovi mentora. NHL hrál od osmnácti let, býval nejmladším hráčem v lize. Měl se tudíž co učit. „Předal mi toho hodně, hlavně jak být dobrým profesionálem. Zní to jako jednoduchá věc, ale pro mladého hráče to není vždycky snadné,“ zdůrazňuje havířovský rodák.

Rodiče vytáhlému Slovákovi odmala vštěpovali několik zásad. Umět pozdravit, poprosit, poděkovat. „Ta slova nemá každý ve slovníku, přitom znamenají tak moc. Snažím se chovat k okolí slušně a lidi kolem sebe respektovat,“ říká nejstarší a nejvyšší chlap v NHL.

Je to vůdce

Skromný a zdvořilý lídr. Příklad k následování. Tak si ho pamatuje také spoluhráč z nároďáku Peter Bondra. Na Slovensku mají domy kousek od sebe, příležitostně se stále potkávají. Bývalý elitní střelec může jen potvrdit, jakým tréninkovým maniakem Chára je. Byl schopný se zmáčknout i čtyřikrát až pětkrát denně.

Před pár lety požádali Bondrovy synové (dnes 24 a 28 let) o možnost s Chárou trénovat. Nejenže jim vyhověl, ještě jim sepsal tréninkový plán do budoucna. Peter Bondra potvrzuje, že kluci podle stejného dokumentu jedou dodnes.

Když Chára přestoupil do Washingtonu, jeho někdejší spoluhráč věděl, že nebudou litovat. „Říkal jsem si: ‚Jo! Trenér bude mít v šatně dalšího trenéra.‘ S ohledem na to, že Peter Laviolette přišel do mužstva jako nový kouč, to byl skvělý tah. Příchod Zdena mu určitě pomůže s přechodem do nového prostředí.“

„Je to vůdce. Každý k němu vzhlíží,“ souhlasí John Carlson.

„Když ho vidíte jít kolem, když ho sledujete v tělocvičně, ten pocit, co za sebou zanechává, ty vibrace nutí všechny kolem se zlepšovat,“ přidává se Tom Wilson. „Přistihuju se při tom, když jsem s ním.“

V březnu mu bude 44 let. A zatím to nevypadá, že by po téhle sezóně musel končit. Pořád se zdá, že by to byla škoda. „Hrát s ním pro mě osobně znamená něco, o čem budu jednou vyprávět dětem. Těch tří let vedle něj si budu navždycky vážit,“ říká Charlie McAvoy.





