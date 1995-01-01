Chára v Síni slávy! V Bostonu jsme vytvořili něco výjimečného, vzpomínal

11. listopadu 14:00David Zlomek
Když v pondělí večer Zdeno Chára vstupoval do Síně slávy, nikdo, kdo ho za jeho kariéru poznal, nemohl být překvapený. Jeho projev byl přesně takový jako on sám, tedy upřímný a klidný. Co zaznělo?
Poctu mu přišel vzdát jeho dlouholetý idol Nicklas Lidström, který slovenského obránce uvedl mezi legendy. A Chára pak poděkoval dlouhé řadě lidí, kteří ho na cestě k hokejovým vrcholům provázeli, od rodiny až po spoluhráče a trenéry. Největší část svého projevu ale věnoval Bostonu, městu, které se pro něj stalo druhým domovem.
„Být jmenován kapitánem Boston Bruins byla obrovská čest. Byl jsem neskutečně hrdý, že jsem mohl vést tak výjimečnou skupinu hráčů k zisku Stanley Cupu v roce 2011,“ řekl. „V Bostonu jsme vytvořili něco výjimečného. Ten titul s Claudem Julienem a jeho realizačním týmem nikdy nezapomenu, každý den mě posouvali dál. Někdy mě i přechytračili,“ dodal s úsměvem.
Chára, který za Bruins odehrál 14 sezon, zanechal v klubu hlubší stopu než většina hráčů před ním. Pomohl vybudovat atmosféru, která v kabině přetrvává dodnes, a stal se symbolem éry, kdy se Boston znovu stal synonymem pro tvrdost, loajalitu a respekt.
Ve svém projevu vzdal hold ikonám klubu od Milta Schmidta a Bobbyho Orra, přes Raye Bourqua, až po Cama Neelyho a Dona Sweeneyho. A zvláštní místo si našel pro Patrice Bergerona, svého dlouholetého spoluhráče a pozdějšího kapitána Bruins.
„Chci vyzdvihnout jednoho hráče. Děkuji ti, Patricei,“ řekl Chára. „Jsi jeden z nejlepších vůdců a lidí, které jsem kdy poznal. Byl jsi mým nejdelším spoluhráčem, spolukapitánem, oporou. Pomohl jsi mi stát se lepším hráčem, ale hlavně lepším člověkem.“
Večer měl výraznou bostonskou stopu, spolu s Chárou byli uvedeni i Joe Thornton, bývalá jednička draftu Bruins, legendární trenér Jack Parker z Boston University, kanadská hokejistka Jennifer Botterill, která studovala na Harvardu, a americká reprezentantka Brianna Decker, jež působila v týmech Boston Blades a Boston Pride.
Zdeno Chára, nejvyšší hráč v dějinách NHL a jeden z nejrespektovanějších kapitánů své éry, zakončil svůj projev s typickou pokorou: „Jsem vděčný, že jsem mohl být součástí něčeho tak velkého. V Bostonu jsme nejen vyhrávali, my jsme spolu rostli. A to zůstane navždy."
