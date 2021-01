Chára si poprvé zahraje proti Bostonu, nic zvláštního ale před zápasem necítí

V noci ze soboty na neděli našeho času Washington přivítá na domácím ledě Boston, o dva dny později si pak tyto týmy dají repete. Kromě toho, že se utkají dvě mužstva z popředí Východní divize to bude poprvé, co si slovenský velikán Zdeno Chára v dresu Washingtonu zahraje proti svým bývalým spoluhráčům z Bostonu.

Chárův odchod z Bostonu do Washingtonu byl jednou z největších událostí, které vyplnily mezeru mezi koncem předchozí a začátkem současné sezony. V Bostonu měl slovenský obránce na dresu přišité céčko, jeho barvy oblékal dlouhých čtrnáct sezon a vyhrál jeden Stanley Cup. S Bruins se však nedohodl na nové smlouvě a s hokejem ještě končit nechtěl, a tak se zrodila překvapivá spolupráce s Washingtonem.

První zápas proti Bostonu v dresu Capitals bude samozřejmě pro Cháru speciální, on sám ale zatím před tímto utkáním nic zvláštního necítí. “Teď jsem prostě tady (ve Washingtonu) a netuším, jak to bude v sobotu vypadat,” řekl krátce pro oficiální web NHL. “Přestup do Washingtonu nevnímám ani tak jako výzvu, ale spíše jako příležitost zahrát si v ambiciózním týmu, který si věří, že může něco velkého dokázat,” dodal.

Washington zažívá hodně turbulentní vstup do sezony. Po porušení covidových pravidel museli tým dočasně opustit všichni ruští hráči včele s Alexem Ovečkinem, mužstvo se navíc potýká s řadou zranění. Přesto však Washington v osmi zápasech nepoznal porážku v základní hrací době a je na prvním místě Východní divize.

Chára našel na začátku sezony své místo až ve třetím obranném páru vedle dalšího zkušeného obránce Nicka Jensena, poslední tři utkání už pak odehrál ve druhé obraně po boku jiného třicátníka Justina Schultze. Prostoru na ledě dostává habaděj, s průměrem 20:29 minut na zápas je třetím nejvytěžovanějším zadákem Capitals.

V prvních sedmi zápasech Chára zapsal do osobních statistik jen jednu asistenci, v posledním zápase proti Islanders se poprvé v novém dresu gólově prosadil a přidal i další gólovou přihrávku. Od sbírání bodů sice ve Washingtonu není, ale zatím byl střelecky velice aktivní, na branku soupeřů vyslal už čtrnáct střel, více zvládl z obránců Capitals pouze John Carlson (24) a mimochodem, jen o dvě střely víc má na kontě český útočník Jakub Vrána.

Na přesilové hry se přitom Chára moc nedostává, jeho rajónem jsou oslabení, v nich tráví čtvrtý nejvyšší čas na ledě ze všech svých spoluhráčů. Při hře v rovnovážném počtu hráčů obdržel Washington s Chárou na ledě jen tři branky. Tahle čísla potvrzují, že slovenský obránce ještě do důchodu rozhodně nepatří a je jen dobře, že se rozhodl si svou kariéru ve Washingtonu prodloužit.

Podobný názor mají i jeho noví spoluhráči. “Je úžasné sledovat, jak si vede ve svých třiačtyřiceti letech, jak stále miluje tuhle hru,” promluvil pro NHL.com o slovenském obránci Branden Dillon. “Jeho přítomnost je pro nás velkým přínosem, a to hlavně v koncovkách zápasů nebo tím, jak skvěle zvládá bránit proti nejlepším útokům soupeřů.”

Chára se ve Washingtonu výborně zabydlel, a to nejen v mužstvu, ale i ve městě samotném. “Rozhodně to byly hodně hektické první dva až tři týdny, ale postupně si všechno sedlo a teď je vše ideální. Začala nám sezona, takže jsem zase zpátky v tradičním hokejovém zápřahu,” hlásí Chára.

A jak Chárův přesun ke konkurentovi vnímají jeho bývalí dlouholetí spoluhráči? “Viděl jsem pár sestřihů v televizi a je zvláštní, vidět ho v jiném dresu,” přiznává útočník Bostonu Brad Marchand. “Hrál za nás čtrnáct let, což je celá moje kariéra, a vypadalo to, že už tu bude napořád. To, že se ale ještě odhodlal změnit dres, vypovídá o tom, jak velkým hráčem je. Nebál se v závěru kariéry podstoupit takhle velkou výzvu, chtěl prostě za každou cenu pokračovat s hokejem.”

Další pokračování své kariéry napíše Chára v sobotním utkání proti Bostonu.

