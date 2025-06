Chára, dočkal se i Mogilnyj! Síň slávy představila nové členy

Hokejová síň slávy přivítá nové členy, vstoupí do ní slovenský obránce Zdeno Chára, ruský útočník Alexandr Mogilnyj, kanadský vousáč Joe Thornton či bek Duncan Keith.

Proč není v Síni slávy Alexandr Mogilnyj?

Tahle otázka padala rok co rok. Až teď se bombarďák z 90. let konečně dočkal. V základní části sezony 1992/1993 přitom nasázel neuvěřitelných 76 branek, jen tři hráči v historii NHL jich zvládli víc: Wayne Gretzky, Brett Hull a Mario Lemieux.

Navrch vyhrál Stanley Cup, olympijské hry i mistrovství světa – je tak členem Triple Gold Clubu. Mogilného kariéra má navíc lidský přesah: šlo o první ruskou hvězdu, která ilegálně prchla do NHL.

Už chápete, proč ta otázka tak často padala?

Zato Zdeno Chára, Duncan Keith a Joe Thornton se uvedení do Hockey Hall of Fame dočkali hned v prvním roce, kdy to bylo možné. A nikoho to nepřekvapilo.

Chára i Keith vyhráli Stanley Cup (Keith dokonce třikrát), stejně tak mají doma Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL. Thornton je s 1 539 body čtrnáctým nejproduktivnějším hráčem v historii soutěže.

Z hokejistek byly do torontské síně slávy uvedeny Brianna Deckerová a Jennifer Botterillová. Z trenérů, respektive trenérek, potom Jack Parker a Danièle Sauvageaová.

