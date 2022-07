Chabá náplast za Gaudreaua, přemrštěná smlouva. Palátův podpis vyvolal kritiku

Ondřej Palát se v NHL poprvé stěhuje a jeho dohoda s New Jersey Devils vyvolala solidní humbuk. Zaprvé už z principu, vždyť český dříč hrál celou kariéru na jedné adrese, je klubovým rekordmanem Tampy a chtěl u Bolts za rozumných podmínek zůstat. Jenže GM Julien BriseBois raději během osmi minut utratil 160 milionů dolarů za jiné hráče. Zadruhé pak kvůli tomu, že od Ďáblů se čekal podpis ještě větší ryby – Johnnyho Gaudreaua. A zatřetí s ohledem na parametry kontraktu.

„Palátův příchod? Poté, co si New Jersey nechalo vyfouknout Gaudreaua, působí to jako cena útěchy,“ míní zámořský novinář Josh Wegman z The Score a shoduje se s ním nejeden z fanoušků populárního klubu, kde váleli Marty Brodeur, Patrik Eliáš nebo Scott Niedermayer.

Například známý blog Pucks and Pitchforks píše o zklamání, jeho autor se těžko smiřuje s tím, že "Johnny Hockey" míří k Modrokabátníkům z Columbusu, zatímco jeho favority za 30 milionů dolarů na pět let posílí "jen" Palát.

Nechme příznivce, kteří jsou vždy neobjektivní a zaujatí, stranou. Zajímavější je Wegman, který se pouští do kritiky samotné smlouvy. „Zřejmě v reakci na to, že navzdory očekáváním neulovili Gaudreaua, Devils přeplatili Paláta, levé křídlo, co toho má už hodně nalétáno.“

„Tenhle pakt zřejmě neuzraje jako víno, naopak časem může vypadat děsivě,“ pokračuje v hodnocení nejvýraznějšího tahu Toma Fitzgeralda, generálního manažera New Jersey, a dodává argument: „Palát často hraje do těla, má jen průměrné fyzické parametry a je mu jednatřicet.“

Jednoduše si myslí, že rodák z Frýdku-Místku nevydrží hrát svůj náročný, celoplošný hokej i za tři, čtyři, pět let. Že mu to zdraví nedovolí.

Je to legitimní obava? Věšteckou kouli v redakci nevlastníme, nicméně ač Palát v minulosti pár zranění utrpěl, za poslední tři sezony vynechal dohromady jen sedm mačů. Rozhodně není typickým porcelánovým hráčem. Otázkou je, jak se projeví zub času.

Každopádně dělat z Palátova podpisu nějaký úlet, je pošetilé. Když se podíváte na to, jak se rozhazovaly miliony na všechny strany, a co všechno spolehlivý univerzál přináší na stůl, tak můžete nabýt i opačného dojmu. Že se ještě držel při zdi.

Vždyť během své desetileté kariéry v průměru sbírá za kompletní základní část 56 bodů, ohromně mu pak lichotí analytické údaje, které ukazují, že je jak katalyzátorem ofenzívy, tak skvělým plejerem směrem dozadu. Navrch vyniká v play-off, kde má instinkt zabijáka.

Palát rozhodl ve vyřazovacích bojích už 12 duelů, což je klubový rekord Tampy. Lightning jej i kvůli tomu nepouštěli s lehkým srdcem, ale zkrátka na něj nezbyly peníze. Tak se rozhoupalo New Jersey, i s vědomím toho, že má za sebou solidní sezonu se ziskem 49 bodů.

Ne, Palát zatím nezpomaluje. A nenajdete ani náznaky toho, že by brzy měl. Řeči o tom, že je přeplacený, které se teď na více místech vynořily, pramení jen z hořkého poznání, že Gaudreau za Devils hrát nebude.

A že podepsal jinde za relativně skromných podmínek.

