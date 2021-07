Cestovatel sestavou by se rád usadil. Podaří se to u Kosatek?

Cestu do NHL neměl Jason Dickinson vydlážděnou díky výjimečnému střeleckému umu či geniálním přihrávkám. Do kádru Dallasu se dostal díky tomu, že dokázal zahrát kdekoliv. Nicméně poté, co byl o víkendu vyměněn do Vancouveru, by svou pověst rád změnil. Chtěl by svůj potenciál rozvinout naplno a stát se jedním z klíčových útočníků Kosatek. Podaří se mu to?

„Hlavně v útoku toho můžu předvádět mnohem víc,“ začal své povídání pro Sportsnet. „Ale v obraně jsem se našel. Jakmile dostanu za úkol někoho hlídat a přehrávat ho, zazářím nejvíc. To mi jde.“

„Být univerzálem má dobré i špatné stránky,“ dodal ještě. „Největší minus je, že nevíte, na čem jste. Každý zápas jsem v jiném útoku. Doufám, že se to tady ve Vancouveru ještě vypiluje a že to vidí stejně jako já.“

A má štěstí. V organizaci ho ujistili, že dostane příležitost vydobýt si stabilní místo ve třetím útoku. Vancouver doufá, že se to podaří, protože do Dallasu poslali výběr ve třetím kole letošního draftu. Záměr výměny je pak jasný. Ubrat defenzivní úkoly Bo Horvatovi, aby mohl vynikat v útoku. O obranu by se nově měl postarat právě Dickinson.

„Je to skvělý soubojový hráč do třetí lajny,“ řekl na Dickinsonovo konto generální manažer Kosatek Jim Benning. „Umí zahrát všude, je rychlý. Navíc je to borec i do oslabení. Je mu teprve dvacet šest let, takže k nám zapadne skvěle. Taky má stále potenciál růst.“

Kromě skvělého hráče získávají ve Vancouveru také lídra do kabiny. V Dallasu to ukazoval delší dobu, nejvíce byl pak vidět loni v létě, kdy v play off vystoupil po boku dalších hráčů na téma rasové nerovnosti.

„Právě tohle jsme taky zvažovali,“ potvrdil Benning. „Jeho charakter je prvotřídní. Když jsem mluvil s kolegou z Dallasu, potvrdil mi, že se s ním loučili jen těžko. Kdyby si ho nechali, do pár let by měl kapitánské céčko nebo by byl minimálně asistentem.“

Jak bylo zmíněno, žádné ofenzivní rodeo od něj ve Vancouveru nemohou čekat. Jeho nejproduktivnější sezona je 2018/19, kdy v 67 zápasech nasbíral 22 bodů. V právě uplynulé zkrácené se mu podařilo sedmkrát skórovat a osmkrát asistovat.

I tak si ale získal důvěru dallaských trenérů, kterou pravidelně splácel. Uvidíme, jak se mu bude dařit ve Vancouveru.

