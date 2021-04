Čeští kamarádi zářili. A Škorpík vychytal první nulu v USHL

Mezi trojicí českých brankářů v United States Hockey League si zatím Jan Škorpík nevysloužil tolik pozornosti. Bývalý gólman Sparty či Litoměřic teď ale za mořem oslavil své první čisté konto.

Škorpík se z projektu Dukla v Litoměřicích vydal do Ameriky poté, co si ho Muskegon vybral na draftu USHL. Navazuje tam na českou stopu z předešlých sezon: Klubem za posledních pět let úspěšně prošli útočníci Jáchym Kondelík, Matěj Pekař nebo jiný brankář Adam Brízgala.

Sluší se ale říct, že chytat za obranou Lumberjacks teď není opravdu žádný med. Tedy aspoň ne pro gólmany, kteří úporně sledují své statistiky.

Vždyť rodák z Brandýsa nad Labem má po 26 startech úspěšnost jen 85,9 procenta. Řekli byste, otřesné číslo?

Jeho výkony ovšem staví do úplně jiného světla bilance 14 vítězství, šesti porážek a dvou proher v nájezdech! V zápasech Muskegonu padá průměrně 8,5 branky na utkání...

V pátek si Jan Škorpík vychutnal své první čisté konto. A to zrovna v ryze „českém“ brankářském duelu proti Dubuque Fighting Saints, jejichž barvy hájí Lukáš Pařík.

Dlouholetí parťáci z mládežnických reprezentací celému zápasu kralovali a žádné ofenzivní hody tentokrát nedovolili. Naopak: Střelecky aktivnější Muskegon vedl až do 59. minuty jen 1:0! Dvěma góly dotvořil skóre až v závěrečné power-play soupeře, kdy už seděl Pařík na střídačce.

Škorpík si pro nulu došel 22 zákroky a byl vyhlášen první hvězdou večera, Pařík pustil ze 35 střel jediný gól a získal třetí hvězdu.

Oba Češi se tak v celkových statistikách téměř vyrovnali, Pařík má po 21 startech úspěšnost 86,0 procenta. Lépe si vede Jakub Dobeš z Omahy – s úspěšností 90,5 % mu patří třetí příčka mezi pravidelně nastupujícími brankáři.

Z týmového hlediska je na tom nejlépe Muskegon, jenž si tento týden pojistil postup do play off. Dubuque ve stejné konferenci ztrácí z pátého místa sedm bodů na postupovou příčku americké osmnáctky, má však odehrané o tři zápasy méně.

Soutěž navíc v tomto zkráceném ročníku aplikuje pravidlo, které měla nachystané třeba i česká extraliga: V případě rozdílného počtu utkání bude pořadí sestaveno podle procentuálního zisku bodů.

Na vyrovnanějším západě musí Omaha o play off bojovat až do konce; z třetího místa má totiž malou ztrátu na čelo, ale i minimální náskok na pátý tým. Konferenci vévodí Tri-City Storm i s českým útočníkem Adamem Klapkou, jenž nasbíral ve 42 utkáních 18 bodů (10+8).

Základní část USHL vyvrcholí 24. dubna, vyřazovací boje o trofej zvanou Clark Cup začnou o šest dní později. Semifinále a finále konferencí se budou hrát na dva vítězné zápasy, finále play off pak na tři vítězné.

Foto: Ronald Hansel

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+