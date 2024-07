Cesta do NHL! Potřebuju hlavně svaly, říká Šapovaliv

Matyáš Šapovaliv ví, že bude muset nabrat svaly, aby se stal hráčem připraveným na NHL. Jak se to dvacetiletému nadějnému centru Vegas Golden Knights daří? Dle jeho slov, která poskytl pro oficiální ligový web, hodně kuřecího masa s rýží a pravidelným tréninkem.

„Stále se snažím nabrat nějaké svaly a přibrat další kila,“ řekl Šapovaliv, kterého si Golden Knights vybrali ve druhém kole (č. 48) draftu 2022. „Někdy je pro mě dokonce těžké dojíst jídlo.“

O Šapovalivově chuti po vítězství není pochyb. Jeho 62 bodů (19 gólů a 43 asistencí) v 54 zápasech v minulé sezóně pomohlo týmu Saginaw z Ontario Hockey League k zisku Memorial Cupu v jeho třetím tažení v OHL. V 17 utkáních play-off přidal devět bodů (3 branky a 6 asistencí).

„Byla to dobrá sezóna a celý rok,“ řekl. „Byl to skvělý zážitek hrát Memorial Cup, a ještě lepší pocit vyhrát. Je to nejlepší zakončení mé juniorské kariéry.“

Ředitel hráčského rozvoje Vegas Wil Nichol připisuje Šapovalivovým zkušenostem z OHL a juniorského mistrovství světa zásluhu na tom, že se jeho hra vyvíjela a stal se z něj komplexnější hráč.

„Na něm je fajn, že hrál v důležitých zápasech na velkých jevištích,“ řekl Nichol. „Jsou to skvělé zápasy. Jsou to velké zkušenosti. To se nedá vyčíslit, pokud jde o sebevědomí. Udělal několik opravdu velkých kroků.“

Šapovaliv se během uplynulého roku zlepšil také v bruslení, ale potřebuje ho posunout o další stupeň výš. „Stále se snažím pracovat na prvních třech krocích a nějakém zrychlení,“ dodal. „Ale zlepšuje se to.“

Šapovaliv se v blížící se sezoně stane profesionálem a doufá, že se mu podaří získat nějaký čas v Hendersonu v AHL s ambicemi jednou proniknout na soupisku Vegas.

„Je to další krok za mým snem hrát v NHL,“ řekl šapovaliv. „Řekl bych, že jsem na správné cestě. Budu na sobě dál pracovat.“

